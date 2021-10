Knipex Weihnachtsset

von Zwick am 19. Oktober, 2021

Knipex, Hersteller von Zangen für Handwerk und Industrie, hat in diesem Jahr ein limitiertes Set bestehend aus Cobra 125 und Elektriker-Klappmesser im Sortiment. Das könnte die Geschenkeauswahl für Weihnachten erleichtern.

Das Weihnachtsset (00 20 72 S6) besteht in diesem Jahr aus der kleinen 125 Millimeter langen und vollfunktionsfähigen Hightech-Wasserpumpenzange Knipex Cobra (87 01 125), auch Mini-Cobra genannt, und dem Elektriker Klappmesser (16 20 50 SB), einem hochwertigen Allzweckmesser für den täglichen Gebrauch.

Beide Werkzeuge sind vielseitig einsetzbare Multifunktionstools. Das Set wird in einer Gürteltasche geliefert, die schnell einen Platz in Schublade, Werkzeugkasten, Auto oder am Gürtel des neuen Besitzers findet.

Links:

www.knipex.de

Das Weihnachtsset kommt mit einer praktischen Gürteltasche und ist festlich verpackt. Bild: Knipex

