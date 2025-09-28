Kompaktes Beschriftungsgerät mit Bluetooth

Für Elektroinstallationen und industrielle Anwendungen bietet Brother mit dem P-touch E310BT ein preiswertes und vielseitiges Beschriftungsgerät an. Dank Bluetooth-Schnittstelle und App-Steuerung lassen sich Etiketten damit einfach erstellen und dauerhaft beständig drucken.

In der Elektroinstallation sind gut lesbare und beständige Beschriftungen unverzichtbar, denn nur eindeutig gekennzeichnete Anlagen lassen sich zuverlässig warten und sicher betreiben. Mit dem P-touch E310BT stellt Brother ein Beschriftungsgerät vor, das diese Anforderungen erfüllt und dabei auch preislich attraktiv bleibt.

Das Gerät verfügt über ein großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und eine QWERTZ-Tastatur, über die Texte schnell eingegeben werden können. Noch komfortabler wird die Handhabung über die kostenlose App „Brother Pro Label Tool“, mit der sich Etiketten auf Smartphone oder Tablet gestalten und anschließend per Bluetooth an das Beschriftungsgerät senden lassen.

Das P-touch E310BT bedruckt laminierte Schriftbänder und Schrumpfschläuche bis zu einer Breite von 18 Millimetern in 20 Sprachen.

Die Originalbänder von Brother sind hitze-, wasser- und lichtbeständig sowie unempfindlich gegenüber Chemikalien. Dadurch bleiben Kennzeichnungen dauerhaft lesbar – ein entscheidender Vorteil für die sichere Wartung und langfristige Qualität von Elektroinstallationen. Bild: Brother

