Kurzfristiger Termin 2: Produktschulung Peakstore

Am 9. Oktober veranstaltet die Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH in Berlin eine Produktschulung zum mobilen System Peakstore5. Teilnehmer lernen, wie mit bis zu zwölf Kanälen Schwingungsdaten direkt vor Ort erfasst, analysiert und bewertet werden – inklusive Kopplung mit Softwaretools.

Das Seminar richtet sich an Techniker und Diagnostiker, die mit dem mobilen System arbeiten oder arbeiten wollen. Das Gerät ist in Varianten mit vier, acht oder zwölf Kanälen erhältlich und nutzt Sensoren mit Neodymmagneten zur direkten Befestigung an der Maschine. Die Datenerfassung erfolgt vor Ort, aber auch über FTP-Schnittstellen zur Weiterleitung an zentrale Überwachungssysteme.

Im Rahmen der Schulung behandeln die Dozenten sowohl Hard- als auch Softwarethemen und führen in den Ablauf von Datenerfassung, Signalkonditionierung und Analyseprozessen ein.

Die Teilnehmenden lernen, Messkonfigurationen einzurichten, Echtzeit-Spektren und Ordnungsanalysen zu erzeugen, aber auch Kenngrößen automatisch zu bewerten. Die Software Peakanalyzer Manager steht zur Verfügung, um komplexe Diagnosen zu unterstützen und automatisierte Auswertungen zu ermöglichen.

https://maschinendiagnose.de/produktschulung-peakstore.htm

Das eintägige Seminar setzt keine Vorkenntnisse voraus, verbindet Theorie mit praktischer Anwendung direkt am Peakstore5 und ermöglicht die Arbeit mit realen Messdaten. Ideal für Anwender, die mobile Zustandsüberwachung effizient einsetzen möchten. Bild: GfM

