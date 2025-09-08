Lädt bis zu 28 Elektrobusse gleichzeitig

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) hat am 4. September 2025 ihre neue Ladeinfrastruktur in Betrieb genommen. Auf dem Betriebshof Stuttgart-Möhringen stehen nun 28 Ladepunkte mit bis zu 180 kW Ladeleistung bereit. Damit wird ein zentraler Schritt hin zum vollständig elektrischen Busverkehr in der Stuttgarter Innenstadt umgesetzt.

Die Ladeanlage auf dem Betriebshof in Stuttgart-Möhringen wurde von Daimler Buses als Generalunternehmer errichtet. Sie ermöglicht die gleichzeitige Ladung von bis zu 28 E-Bussen. Der Aufbau erfolgte schlüsselfertig in Zusammenarbeit mit Daimler Buses Solutions, Omexom und Power Electronics. Das Land Baden-Württemberg förderte das Projekt nach dem LGVFG mit rund 13 Millionen Euro.

„Die Landeshauptstadt Stuttgart hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2027 auf allen Buslinien der Innenstadt im regulären Linienverkehr schadstoffreduzierte E-Busse eingesetzt werden sollen. Für die SSB ist die Umstellung auf lokal CO2-freie Busse der größte Transformationsprozess in fast hundert Jahren Linienbusverkehr in Stuttgart“, unterstreicht Thomas Moser, Vorstandssprecher und Technischer Vorstand der SSB. „Was wir mit dem Ersatz von rund 80 Dieselbussen durch die Beschaffung neuer E-Busse samt Ladeinfrastruktur gemeinsam an Vorteilen und günstiger Ausstrahlung für einen zukunftsfähigen ‚grünen‘ ÖPNV bezwecken können, hat Signalwirkung.“

Daimler Buses hat bis April 2025 bereits 20 elektrische Gelenkbusse an die SSB ausgeliefert, darunter zehn eCitaro G und zehn eCitaro G fuel cell. Weitere 43 Fahrzeuge folgen bis Oktober 2026.

„Die Errichtung der Ladeinfrastruktur für die SSB in unmittelbarer Nähe unseres Firmensitzes hier in Stuttgart-Möhringen ist für uns etwas Besonderes. Mit unserem Komplettpaket aus Ladepunkten, E-Bussen und Serviceleistungen unterstützen wir die SSB dabei, die Elektrifizierung des öffentlichen Personennahverkehrs in unserer Metropolregion voranzutreiben und damit eine Vorbildfunktion für ÖPNV-Betreiber in vielen anderen Städten zu übernehmen“, sagt Till Oberwörder, CEO von Daimler Buses.

Die Ladepunkte arbeiten mit bis zu 720 Volt und 180 kW Ladeleistung. Gelenkbusse des Typs eCitaro G verfügen über sieben Batteriepakete mit bis zu 686 kWh Gesamtkapazität. Die eCitaro G fuel cell sind mit vier NMC3-Batteriepaketen und sechs Wasserstofftanks ausgestattet und erreichen Reichweiten von etwa 200 Kilometern ohne Nachladen. Gesteuert wird der gesamte Prozess über ein Lademanagementsystem, das eine effiziente Lastverteilung sicherstellt.

Neben Möhringen entsteht im Betriebshof Stuttgart-Gaisburg derzeit eine zweite Ladeanlage mit 37 Ladepunkten. Nach Fertigstellung können an beiden Standorten zusammen 65 Busse über Nacht geladen werden. Das Land Baden-Württemberg unterstützt beide Projekte mit insgesamt über 24 Millionen Euro.

Zum Leistungsumfang von Daimler Buses gehört neben der Hardware auch die Installation des Sinos-Lademanagementsystems, die gesamte Elektroinstallation und ein Servicevertrag über drei Jahre. Dieser umfasst Ersatzteile, eine 24/7-Hotline sowie die jährliche Wartung inklusive Sicherheitsprüfung nach DGUV-Vorgaben. Bild: Daimler Truck

