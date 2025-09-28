Licht für saubere Prozesse

Mit der Inroled 50 Cleanpro bringt Led2work eine neue LED-Leuchte für hygienesensible Produktionsumgebungen auf den Markt. Die robuste, reinigungsfreundliche Leuchte ist speziell für die Anforderungen der Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Verpackungsindustrie entwickelt und sorgt dort für helles, gleichmäßiges Licht.

Die Inroled 50 Cleanpro wurde gezielt für Wash-Down-Bereiche und Umgebungen mit hohen Hygienestandards konzipiert. Ihr opalweißes Schutzrohr aus Polycarbonat ist Ecolab- und NSF-zertifiziert, die Oberfläche schmutzabweisend beschichtet. Edelstahl-Endkappen und eine hohe Temperaturbeständigkeit sichern den zuverlässigen Betrieb auch nach intensiver Reinigung.

Mit einem Durchmesser von 50 mm liefert die Leuchte ein homogenes, blendfreies Licht mit hoher Farbwiedergabe. Sie ist für HACCP-Bereiche zugelassen und in fünf Längen sowie in den Varianten Power und ECO erhältlich. Alle verwendeten Materialien sind FDA-konform, was sie für Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie prädestiniert.

www.led2work.com

Die Inroled 50 Cleanpro ist mit IP67 und IP69K gegen Staub und Hochdruckreinigung geschützt. Sie widersteht Säuren und Laugen und kann – je nach Ausführung – in Temperaturbereichen von minus 30 Grad Celsius bis plus 70 Grad Celsius eingesetzt werden. Bild: Led2work

