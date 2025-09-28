Mahr: Neue Partnerschaft mit Sartorius

Der Messtechnikspezialist Mahr arbeitet künftig mit der Sartorius Werkzeuge GmbH & Co. KG zusammen. Durch die neue Vertriebspartnerschaft können Mahr-Messgeräte ab sofort auch über den Werkzeughändler bezogen werden – ein Schritt, der Reichweite und Marktzugang weiter ausbaut.

Mahr hat mit Sartorius Werkzeuge einen neuen Partner für den Vertrieb ihrer Präzisionsmessgeräte gewonnen. Ziel der Kooperation ist es, das Mahr-Sortiment über zusätzliche Kanäle verfügbar zu machen und den Zugang für Kunden aus Industrie und Handwerk zu erleichtern.

Sartorius Werkzeuge mit Sitz in Ratingen ist eine unabhängige Tochter der Würth-Gruppe und zählt zu den führenden Anbietern von Fertigungslösungen für die Zerspanung. Das Unternehmen arbeitet mit 33 Vertriebspartnern in 36 Ländern und bietet über seinen Online-Shop sowie auf digitalen Marktplätzen ein breites Produktspektrum an – vom Zerspanungswerkzeug über Betriebseinrichtung bis hin zu Mess- und Umwelttechnik.

Ab sofort sind bei Sartorius rund 10.000 Mahr-Produkte erhältlich – von klassischen Messschiebern und Höhenmessgeräten bis zu modernen Messmikroskopen. Damit erweitert der Werkzeughändler sein Portfolio im Bereich Qualitätssicherung erheblich. Für Mahr bedeutet die Partnerschaft einen weiteren Schritt hin zu einer stärkeren Marktpräsenz im In- und Ausland.

www.mahr.com

www.sartorius.com

Händler und Hersteller als Partner (v.l.n.r.): Torge Franke (Leiter Einkauf Sartorius Werkzeuge), Michael Worth (Head of Distribution DACH Mahr), Heiko Kern (Vice President Global Product Management & Global Distribution Mahr) und Özcan Esen (Geschäftsführung Sartorius Werkzeuge). Bild: Sartorius

