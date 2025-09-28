Malbuch: Menzel Elektromotoren begeistert Kinder für Technik

Menzel Elektromotoren hat ein Malbuch veröffentlicht, das Kindern die Herstellung von Industriemotoren altersgerecht erklärt und Einblicke in Berufe des Elektromaschinenbaus gibt — ein ungewöhnliches Instrument zur Nachwuchsgewinnung.

Das familiengeführte Unternehmen aus Hennigsdorf bei Berlin setzt damit auf frühzeitige Technikbegeisterung. „Das Malbuch soll Kindern Freude bringen und ganz nebenbei auf Technik neugierig machen“, sagt Anja Leipold, Marketingleiterin bei Menzel.

Nachwuchsarbeit beginnt früh

Menzel Elektromotoren kooperiert bereits mit Schulen in der Region, um Jugendliche über den Elektromaschinenbau zu informieren und für eine Ausbildung zu gewinnen. Das Malbuch ergänzt diese Aktivitäten. „Unsere Branche ist extrem wichtig für alle Industrie- und Wirtschaftszweige. Die Nachwuchsarbeit kann nicht früh genug beginnen“, betont Leipold.

Ausbildung und Regionalbindung

Das Unternehmen bildet regelmäßig Elektronikerinnen und Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik aus. Menzel Elektromotoren wurde 1927 gegründet und feiert 2027 sein 100-jähriges Bestehen. Der Standort Hennigsdorf bei Berlin ist dabei seit Jahrzehnten fest in der Region verwurzelt.

Links:

www.menzel-motors.com

Menzel Elektromotoren hat nach eigenen Angaben das erste Malbuch veröffentlicht, das sich mit der Herstellung von Industriemotoren beschäftigt. Es richtet sich an Kinder im Kita- und Grundschulalter und zeigt anhand von Zeichnungen, wie Großmotoren entstehen. Die Illustrationen basieren auf Fotos aus dem Motorenwerk in Hennigsdorf und bilden die einzelnen Arbeitsschritte detailgetreu ab. Bild: Menzel

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