Maschinenauslieferung und -inbetriebnahme in Coronazeiten

Lang, ein Hersteller von Fräs-, Laser- und Digitalisier-Maschinen sowie Automationssystemen, setzt die Maschinenauslieferung und -inbetriebnahme coronakonform um. So verschickte der Systemlieferant jüngst die Lasergraviermaschine Pulsaris 300 an einen Kunden in Japan per Luftfracht. Die Inbetriebnahme vor Ort fand remote statt.

„Unser ausgereiftes Maschinensystem und der Remote-Service ermöglichen eine professionelle Einrichtung vor Ort, ohne dass ein Techniker von Lang dort sein muss. Dies erhöht insbesondere während der Corona-Pandemie die Freiheitsgerade auf beiden Seiten immens“, erklärt Volkan Tanriverdiler, Internationaler Sales Manager bei Lang.

Volkan Tanriverdiler, der für den Vertrieb und die technische Kundenbetreuung zuständig ist, erklärt, wie zum Beispiel die Inbetriebnahme der Lasergraviermaschine Pulsaris 300 online über WhatsApp-Konferenzen mit einem Kunden in Japan umgesetzt wurde. Die Pulsaris 300 ist für die Herstellung und Ausarbeitung von Prägestempeln mit feinsten Strukturen zuständig.

Er verdeutlicht: „Ich stehe bereits morgens um fünf Uhr – aufgrund der Zeitverschiebung – parallel an der baugleichen Maschine in Deutschland, so dass unser Kunde alle Arbeitsschritte im Detail an seiner Anlage in Japan mitverfolgen kann. So wird die Anlage sicher in Betrieb genommen. Außerdem schulen wir die Mitarbeitenden, geben Sicherheitsunterweisungen, führen online Feinjustierungen durch und können unmittelbar auf Fragen und Anregungen der Anwendenden reagieren.“

„Die Coronapandemie bringt weltweit Einschränkungen mit sich. So hat sie auch Auswirkungen auf den Anlagen- und Maschinenbau und die Implementierung vor Ort – gerade bei internationalen Aufträgen. Trotz diverser Hindernisse, die uns seit einigen Monaten begleiten, konnten wir es realisieren, dass Maschinen weltweit in die Auslieferung gehen und die Implementierung unserer Anlagen vor Ort professionell umgesetzt werden kann“, erklärt Thomas Kozian, Geschäftsführer der Lang GmbH & Co. KG. Bild: Lang

