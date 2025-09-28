Maschinenschutz gezielt erneuern

Verschlissene Schutzkomponenten, neue Sicherheitsanforderungen oder veränderte Maschinenkonzepte können einen Austausch oder eine Nachrüstung des Maschinenschutzes erforderlich machen. Hema bietet dafür Lösungen von Faltenbälgen und Sicherheitsscheiben bis zu nachträglich installierten Schutzabdeckungen. Dokumentierte Systeme lassen sich bei Bedarf nachfertigen oder individuell anpassen.

Ein Vorteil bei bestehenden Anlagen: Bereits dokumentierte Hema-Schutzabdeckungen lassen sich nachfertigen. Werden andere Abmessungen oder eine alternative Lösung benötigt, kann der Hersteller die Schutzabdeckung neu konzipieren und an die jeweilige Anwendung anpassen.

Faltenbälge regelmäßig prüfen

Faltenbälge bewegen sich mit den Maschinenachsen und schützen empfindliche Komponenten von CNC-Werkzeugmaschinen vor Spänen und Kühlschmiermitteln. Dabei sind das Faltenbalggewebe, Lamellen sowie Gleit- und Rollenführungen dauerhaft mechanisch und chemisch beansprucht. Regelmäßige Kontrollen und ein rechtzeitiger Austausch helfen, die Schutzfunktion zu erhalten und Schäden an den darunterliegenden Maschinenkomponenten zu vermeiden.

Faltenbälge lassen sich außerdem nachträglich installieren, etwa an Hubtischen. Dort können sie dazu beitragen, den Eingriff- oder Unterfahrschutz zu verbessern und zusätzliche Anforderungen an die Arbeitssicherheit zu erfüllen.

Sicherheitsscheiben im Blick behalten

Auch Maschinensicherheitsscheiben unterliegen in der spanabhebenden Fertigung einem kontinuierlichen Verschleiß. Kühlschmiermittel und Späne können Eintrübungen oder Risse verursachen. Dadurch leidet nicht nur die Sicht auf den Bearbeitungsprozess; auch die Rückhaltefähigkeit der Scheiben kann beeinträchtigt werden.

Mit seinem Scheibenservice unterstützt Hema Betreiber dabei, den Zustand vorhandener Maschinensicherheitsscheiben zu beurteilen und den Austausch zu planen. Die Scheiben werden anhand der jeweils aktuellen DGUV-Empfehlungen für den Scheibentausch überprüft. Alter, Zustand und empfohlener Austauschzeitraum werden detailliert dokumentiert.

Für den Ersatz baut Hema die vorhandenen Scheiben aus, vermisst sie und fertigt passende neue Sicherheitsscheiben nach den aktuell geltenden Richtlinien. Anschließend werden diese eingebaut. Die Arbeiten sollen so geplant werden, dass die Stillstandzeit der Maschine möglichst kurz bleibt.

Schutzsysteme nachrüsten

Veränderte Sicherheitsanforderungen können auch zusätzliche Schutzvorkehrungen notwendig machen. Hema bietet dafür nachrüstbare Lösungen. Dachabdeckungen beispielsweise schließen den Arbeitsraum einer Werkzeugmaschine nach oben ab, ohne die Beladung der Maschine grundsätzlich zu verhindern.

Bei beengten Platzverhältnissen können kompakte Rollbandabdeckungen mit Textilauszügen oder Gliederschürzen individuell ausgelegt und nachträglich eingebaut werden.

Auch bei einem ohnehin anstehenden Austausch der Maschinensicherheitsscheiben kann sich eine zusätzliche Funktion anbieten: Das Spinvista-Drehfenster lässt sich direkt in die neue Scheibe integrieren. Durch seine Rotation hält es den Sichtbereich während der Zerspanung frei und erleichtert damit unter anderem die Beobachtung des Bearbeitungsvorgangs sowie die Einrichtung der Werkzeugmaschine.

Links:

https://www.hema-group.com

Maschinenschutzsysteme sind im Betrieb hohen Belastungen ausgesetzt. Späne, Kühlschmiermittel und permanente Bewegungen beanspruchen Materialien und mechanische Komponenten. Hinzu kommen veränderte Anforderungen an die Arbeitssicherheit, die Anpassungen bestehender Maschinen erforderlich machen können. Für solche Fälle bietet Hema ein breites Produktprogramm und unterstützt Betreiber beim Austausch, bei der Nachfertigung und bei der Nachrüstung von Schutzsystemen. Bild: Hema

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