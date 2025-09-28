Wenn der Blick von oben nicht ausreicht

Das Förderband läuft mit voller Geschwindigkeit — doch in der Qualitätssicherung eines großen Lebensmittelherstellers wächst die Anspannung, denn die eingesetzten Röntgen-Inspektionssysteme liefern zunehmend uneindeutige Ergebnisse.

Fehlalarme häufen sich, kritische Bereiche bleiben im Röntgenbild unscharf. Der Grund: hohe, dicht gepackte Verpackungen mit komplexen Geometrien. Was von außen stabil und überschaubar erscheint, entzieht sich einer zuverlässigen Inspektion im Inneren. Stunde um Stunde verlassen tausende Verpackungen die Linie – randvoll gefüllt, dicht verschlossen, bereit für den Markt.

Physikalische Grenzen der Top-Down-Inspektion

Herkömmliche Top-Down-Röntgen-Inspektionen stoßen an ihre physikalischen Grenzen. Wie Sideshooter Röntgen-Inspektionssysteme in der Qualitätskontrolle punkten, beschreibt der Fachbeitrag auf Seite 18 der aktuellen B&I.

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www.minebea-intec.com

Sideshooter-Systeme analysieren Produkte während des laufenden Produktionsprozesses in Echtzeit und ermöglichen eine zuverlässige Inline-Qualitätskontrolle. Bild: Minebea Intec

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