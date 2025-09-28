Elgi will Geschäft in Deutschland ausbauen

Elgi Compressors Europe will in Deutschland zusätzliche Vertriebs- und Servicepartner gewinnen, um mehr Kunden zu erreichen und sie über den gesamten Anlagenlebenszyklus zu betreuen. Das Unternehmen setzt dabei auf sein bestehendes, partnerorientiertes Vertriebsmodell.

„Deutschland ist ein etablierter Druckluftmarkt, bietet aber gleichzeitig erhebliches Potenzial für hocheffiziente Lösungen, und genau hier liegt eine besondere Stärke von Elgi“, sagt Victor Escolano, Senior Director Regional Sales bei Elgi Compressors Europe.

Technologisch setzt Elgi unter anderem auf selbst entwickelte Verdichterstufen und Motorlösungen. Ausgewählte Kompressormodelle bieten eine Garantie von bis zu zehn Jahren auf die Verdichterstufe, ohne Begrenzung der Betriebsstunden.

Mit dem patentierten Demand=Match-System will das Unternehmen zudem den Energieverbrauch an den tatsächlichen Druckluftbedarf anpassen. Dazu wird Druckluft innerhalb des Kompressors rezirkuliert.

„Deutschland ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, einer der führenden Anbieter von Druckluftlösungen in Europa zu werden“, ergänzt Nils Blanchard, Vice President, Elgi Compressors Europe. „Wir sind überzeugt, dass nachhaltiges Wachstum daraus entsteht, technische Exzellenz mit starken lokalen Partnerschaften zu verbinden und nah an unseren Kunden zu bleiben. Dieses Modell haben wir in Europa aufgebaut und wenden wir nun auch in Deutschland an.“

Links:

https://www.elgi.com/eu/

Elgi Compressors ist ein globaler Hersteller von Druckluftkompressoren mit Niederlassungen in fast allen europäischen Ländern mit einer breiten Palette innovativer und technologisch überlegener Druckluftsysteme. Bild: Elgi

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