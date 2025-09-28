Sichere Zugänge zu Nutzfahrzeugen

Ob Reisebus, Transporter oder Sattelzugmaschine: Wartungsarbeiten an Nutzfahrzeugen erfordern sichere und ergonomische Zugänge zu unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Hymer-Steigtechnik bietet dafür mobile Arbeitsbühnen, Podesttreppen und Plattformleitern. Ein Online-Konfigurator unterstützt die Anpassung an Fahrzeugtypen und Werkstattbedingungen.

Für einen Schweizer Nutzfahrzeug-Servicebetrieb entwickelte das Unternehmen eine fahrbare Plattformtreppe mit ausklappbarem Arbeitskorb. Sie ermöglicht Wartungsarbeiten in bis zu 3,5 Metern Höhe. Der Korb bietet einen rundum gesicherten Arbeitsbereich für bis zu zwei Personen. Eine Schnellverbindung zwischen Treppe und Plattform verringert den Platzbedarf beim Verfahren.

„Bei Wartungsarbeiten am Dach kommt es auf kurze Wege und sichere Arbeitsbedingungen gleichermaßen an. Deshalb entwickeln wir unsere Arbeitsbühnen konsequent aus den Anforderungen des Werkstattalltags heraus“, erläutert Christian Frei, Vertriebsleiter Steigtechnik bei der Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG.

Bewegliche Podesttreppen

Für Arbeiten an Kleintransportern und leichten Nutzfahrzeugen eignen sich fahrbare, einseitig begehbare Podesttreppen mit schwenkbaren Federrollen. Ihre Plattform mit den Maßen 600 x 800 mm bietet Platz für Wartungsarbeiten an Motorhaube, Ladefläche oder Dachaufbauten.

Ein magnetisches Frontblech hält Werkzeuge und Kleinteile griffbereit. Auch bei kommunalen Bauhöfen, etwa für die Instandhaltung von Unimogs, Kehrmaschinen und Winterdienst-Lkw, können solche Lösungen eingesetzt werden.

Arbeitsbühnen für Lkw

Bei Sattelzugmaschinen und Lkw sind häufig Arbeiten am Fahrerhausdach, an Windleitsystemen und Aufbauten erforderlich. Dafür bietet Hymer-Steigtechnik höhenverstellbare Arbeitsbühnen, die sich per Handkurbel oder elektrisch einstellen lassen. Der Zugang erfolgt über eine Leiter oder eine höhenangepasste Vierholmtreppe.

Eine selbstschließende Durchgangssicherung, abnehmbare Steckgeländer und Stoßschutz an Holmen und Längsseiten sollen sowohl das Personal als auch die Fahrzeuge schützen. Die geriefte Aluminiumplattform erfüllt die Rutschhemmungsklasse R11. Die Konstruktion orientiert sich an DIN EN 131 und DIN EN ISO 14122. Die Bühnen werden vormontiert geliefert.

Plattformleitern für freie Hände

Für gezielte Arbeiten am Kühlergrill, an der Frontscheibe oder im Motorraum empfiehlt sich die Plattformleiter Hymer Protect. Eine umlaufende Absturzsicherung und eine selbstschließende Sicherheitstür ermöglichen das Arbeiten mit beiden Händen. Eine großzügige Standplattform bietet Bewegungsraum, Kipprollen erleichtern das Umsetzen durch eine einzelne Person.

„Viele Wartungsschritte lassen sich nur mit freien Händen sicher erledigen. Genau dafür ist die Protect-Serie gemacht“, so Christian Frei.

Links:

www.hymer-steigtechnik.de

Bei Reise- und Fernverkehrsbussen befinden sich viele wartungsrelevante Komponenten auf dem Dach. Bei Elektrobussen kommen dort weitere elektrische und thermische Systeme hinzu. Für Arbeiten an Klimaanlagen, Lüftungsmodulen und Hochvolt-Komponenten bietet Hymer-Steigtechnik mobile Dach- und Seitenarbeitsbühnen, die sich an Fahrzeughöhe und Werkstattgrundriss anpassen lassen. Bild: Hymer

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