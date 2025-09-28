Neue Tore punkten bei wenig Sturz

Mit der Essential-Line erweitert Efaflex sein Portfolio um vier Spiraltore für Einbausituationen mit begrenztem Platzangebot. Die Modelle benötigen lediglich 360 Millimeter Sturz und richten sich insbesondere an Industrieunternehmen, die konventionelle Sektionaltore ersetzen oder ihre Torinfrastruktur modernisieren möchten.

Die vier zum Marktstart vorgestellten Spiraltore basieren auf einer gemeinsamen Plattform, die speziell für Einbausituationen mit geringem Sturz entwickelt wurde. Damit will der Hersteller seine Torlösungen für weitere Anwendungsbereiche und zusätzliche Kundengruppen zugänglich machen.

Zum Marktstart umfasst die Essential-Line die Modelle EFA-SST-L N Therm Essential, EFA-STT-L N Clear Essential, EFA-STR-L N Flex Essential und EFA-SST-L N Alux Essential. Die vier Ausführungen decken unterschiedliche Anforderungen in Produktion, Logistik und Industrie ab.

Die Therm-Variante ist für Bereiche ausgelegt, in denen Energieeffizienz eine wichtige Rolle spielt. Die Clear-Ausführung ermöglicht Sichtkontakt zwischen Arbeits- und Verkehrsbereichen. Das Flex-Modell zielt auf schnelle und wirtschaftliche Abläufe im täglichen Betrieb, während die Alux-Version für anspruchsvolle industrielle Einsatzbedingungen konzipiert ist.

Ein wesentliches Merkmal aller vier Tore ist der geringe Sturzbedarf von nur 360 Millimetern. Dadurch kommen sie auch dort infrage, wo oberhalb der Toröffnung nur wenig Einbauraum zur Verfügung steht.

Die Markteinführung der vier Niedrigsturztore ist der erste Schritt einer längerfristigen Produktstrategie. Perspektivisch soll die Essential-Line weitere Anwendungsbereiche abdecken.

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www.efaflex.de

Efaflex führt mit der Essential-Line eine neue Produktfamilie für industrielle Anwendungen ein. Bild: Efaflex

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