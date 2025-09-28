Mehrere Kabel, eine EMV-Verschraubung

In vielen industriellen Anlagen müssen mehrere Signalleitungen oder Sensorkabel in kompakte Gehäuse oder Schaltschränke eingeführt werden. Herkömmliche Lösungen erfordern dafür häufig mehrere Kabelverschraubungen, was zusätzlichen Platzbedarf und Montageaufwand bedeutet.

Mit der EMV-Kabelverschraubung Progress Easyconnect Multi bietet Agro eine Lösung, die mehrere geschirmte Kabel über eine einzige Durchführung führt.

Das System ist darauf ausgelegt, Leitungen mit unterschiedlichen Querschnitten aufzunehmen und gleichzeitig eine sichere Schirmanbindung zu gewährleisten.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 30 der aktuellen B&I.

Links:

www.kaiser-elektro.de

System für geschirmte Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern. Bild: Agro AG

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