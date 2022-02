Metallbalgkupplung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen

Die speziell für Hochgeschwindigkeitsanwendungen ausgelegte Metallbalgkupplung EWS hat Enemac nun überarbeitet. Sie kann dank ihrer hohen Wuchtgüte und der rotationssymmetrischen Bauweise mit geringem Trägheitsmoment, jetzt bei bis zu 57.000 U / min eingesetzt werden.

Die Metallbalgkupplung EWS ist weiterhin in sechs Baugrößen erhältlich, jetzt jedoch für einen höheren Drehmomentbereich von bis zu 700 Nm mit einem Bohrungsdurchmesser zwischen 5 und 60 mm.

Eine speziell konstruierte konische Klemmringnabe wird als kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung eingesetzt. Bei den angegebenen Anzugsmomenten wird der Konusring in einem Blockanschlag gegen die Konusnabe gezogen. Die anfängliche Spaltgröße wird somit auf Null reduziert, was ein Kippen oder Überlasten des Kegelrings verhindert.

Links:

www.enemac.de

Die Naben und Bälge der neuen EWS-Kupplung werden in einem speziellen Mikroplasmaschweißverfahren zusammengefügt, was die Verbindung dauerhaft macht und das Übertragungsdrehmoment jeder einzelnen Balglage sicher auf die Nabe überträgt. Das Antriebselement bietet einen spielfreien Einsatz im Temperaturbereich von minus 40 Grad Celsius bis plus 200 Grad Celsius. Bild: Enemac