Mit Datenblick zur smarten Fertigung

Maschinen vernetzen, Daten auswerten, Potenziale und Trends erkennen

Okuma, ein japanischer Hersteller von CNC-Werkzeugmaschinen, liefert mit „Connect Plan“ eine Lösung zur Vernetzung, Überwachung, Analyse und Optimierung von Maschinenparks. Durch die einfache Verbindung der Maschinen mit dem Netzwerkserver und die Nutzung der integrierten CNC-Steuerung OSP werden neue Potenziale für die Fertigung sichtbar, verspricht der Anbieter.

Links:

https://www.okuma.eu/de/technologie/smart-factory/connect-plan/

„AI Machine Diagnostic Function“ und Lebensdauervorhersagen unterstützen die Instandhalter. Bild: Okuma

