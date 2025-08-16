Mit Ultraschalltechnik …

… zu optimierten Emissionswerten in Biomassekraftwerken

Abfallverbrennungs- und Ersatzbrennstoffkraftwerke gewinnen als nachhaltige Alternative zu fossilen Kraftwerken zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Schadstoffreduzierung – insbesondere in Bezug auf Staub, Kohlenmonoxid (CO) und Stickstoffoxide (NOx).

Gerade bei Biomasse stellt die schwankende Zusammensetzung des Brennstoffs eine besondere Herausforderung dar, da sie direkte Auswirkungen auf den Verbrennungsprozess und die Emissionen hat. Um die Einhaltung der CO-Grenzwerte sicherzustellen, setzte die Danpower Energie Service GmbH in ihrem Biomassekraftwerk in Delitzsch auf innovative Ultraschallprüftechnik von Sonotec.

Mit der Kombination aus der akustischen Kamera Sonascreen und dem Ultraschallprüfgerät Sonaphone konnten Leckagen schnell aufgespürt und dokumentiert werden – eine entscheidende Maßnahme zur Verbesserung der Prozesseffizienz und Emissionskontrolle. Bild: Sonotec

