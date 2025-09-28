Nachhaltigkeit ist nur eine Etappe …

… auf dem Weg zum Ziel – über regeneratives Wirtschaften in der Prozessindustrie

Immer mehr Menschen und Unternehmen entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass ihr Handeln Auswirkungen auf die Ökosysteme hat, in denen wir alle leben. Mit dieser Erkenntnis wächst auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu gestalten. Regeneratives Wirtschaften – also Ansätze, die der Natur mehr zurückgeben, als sie ihr entnehmen – wird dabei nicht nur zur zentralen Aufgabe, sondern auch zu einem Innovationsfeld.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 26 der aktuellen B&I.

Links:

www.burkert.com

Bild: Bürkert Fluid Control Systems

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