Neu erschienen: Jahrbuch 2026 Dichten. Kleben. Polymer.

Mit der neuen Ausgabe des Jahrbuchs Dichten. Kleben. Polymer. setzen Karl-Friedrich Berger und Sandra Kiefer die seit 2004 etablierte Fachbuchreihe fort. Auf 504 Seiten vereint das Jahrbuch 2026 insgesamt 51 Fachbeiträge aus Wissenschaft und Praxis und gibt einen fundierten Überblick über den aktuellen Stand der Technik in den Bereichen Dichtungs-, Kleb- und Polymertechnik.

Die Beiträge bieten branchenübergreifend wie auch branchenspezifisch praxisnahe Lösungen, Impulse und Einblicke in aktuelle Entwicklungen. Damit unterstützt das Jahrbuch Fach- und Führungskräfte dabei, technologische Trends frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Themen sind übersichtlich gegliedert in die Bereiche

Dichten (statische und dynamische Dichtsysteme, Flüssigdichtsysteme/Verguss, Qualitätssicherung, Dienstleistungen),

Kleben (Klebstoffe, Klebebänder, Klebtechnik, Qualitätssicherung)

sowie Polymer (Werkstoffe, Maschinen und Verfahren).

Mit inzwischen 22 Ausgaben, über 1.100 Fachbeiträgen und rund 10.000 Seiten zählt die Reihe zu den umfangreichsten Nachschlagewerken der Branche und hat sich als fester Bestandteil des Wissens- und Erfahrungsaustauschs im Bereich Dichten, Kleben und Polymer etabliert.

Links:

www.isgatec.com

Seit Ende Oktober 2025 ist die Ausgabe 2026 erhältlich – als Printversion (59 €, ISBN 978-3-946260-14-1) oder kostenlos als digitale Ausgabe (ISBN 978-3-946260-15-8). Bild: Isgatec

