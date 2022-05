von Zwick am 27. Mai, 2022

Die Ekastu Safety Group bietet mit der C 701 eine neue Vollmaske der Klasse 3 an. Sie verfügt über einen Rundgewindeanschluss gemäß DIN EN 148-1 und kann mit Partikel-, Gas-, Kombinationsfilter, sowie gegebenenfalls mit Schlauchgeräten, eingesetzt werden. Es ist somit ein vollumfassender Schutz gegen feste und flüssige Partikel, Gase und Dämpfe gegeben.

Das Air-On-Belüftungssystem kommt ohne Steuerventile aus. Die Atemwiderstände der C 701 sind minimiert und das Beschlagen der Sichtscheibe wird – so der Hersteller – dank der speziellen Konstruktion verhindert.

Die ergonomisch gestaltete Maske mit 5-Punkt Kopfbänderung wiegt circa 620 Gramm und passt sich an unterschiedliche Gesichtsformen an. Der Maskenkörper und die Innenmaske bestehen aus hypoallergenem TPR.

Die Vollmaske C 701 entspricht der Norm DIN EN 136 und besitzt eine Feuerwehrzulassung. Sie ist in den Farben Olive/Black und in Signal Rot verfügbar.

Die extra große und panoramaähnliche Sichtscheibe der Vollmaske ermöglicht einen Rundumblick. Bild: Ekastu Safety

