Neues, digitales Ticketsystem bei Rehm

Rehm Thermal Systems hat sein Global Service Center um ein digitales Auftrags-Ticketsystem erweitert. Die Lösung vernetzt Daten aus Kundenservice, Wartung und Auftragsabwicklung und verbessert damit Reaktionszeiten, Transparenz und Servicequalität.

Mit dem neuen Ticketsystem stärkt Rehm Thermal Systems seine weltweite Serviceorganisation. Das System bündelt Informationen zu Kundenanfragen, Anlagenhistorien, Wartungen und Aufträgen und stellt diese in Echtzeit bereit.

Dadurch kann das Support-Team schneller reagieren, Serviceprozesse werden nachvollziehbarer und die Datenbasis für künftige Analysen verbessert. Langfristig soll das System auch in internationalen Niederlassungen und bei Distributoren eingeführt werden.

„Mithilfe einer KI-unterstützten Wissensdatenbank, die auf der Productronica vorgestellt werden soll, können Bediener und Servicemitarbeiter auf entsprechendes Know-How zugreifen“, so Roger Böttinger, Leiter des Rehm Global Customer Service Centers. „Die Kompetenz als Systemlieferant im Bereich Aufbau und Integration ganzer Fertigungslinien und die stetige kompetente Prozessbegleitung wird bereits heute von den Kunden sehr geschätzt. Die neuen Strukturen und die Möglichkeiten der neuen Software werden die Servicequalität und Kundenzufriedenheit noch weiter erhöhen“, ergänzt er.

Neben der Softwaremodernisierung hat Rehm auch organisatorisch nachjustiert: Im Global Service Center sind nun die Bereiche Projektmanagement, Auftragsbearbeitung, Inbetriebnahme, Wartung und After-Sales-Management gebündelt. Mit Vertretungen in über 24 Ländern schafft das Unternehmen damit die Voraussetzungen für effizientere Prozesse und eine durchgängige Betreuung internationaler Kunden.

Das Global Service Center in Blaubeuren bündelt Projektmanagement, Wartung und After-Sales-Management unter einem Dach. Bild: iStock / Rehm Thermal Systems

