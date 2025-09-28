(Nicht nur) zur Einarbeitung und Weiterbildung

Augmentir erweitert seine KI-Plattform um neue AR-Funktionen

Augmentir, ein KI-Unternehmen für die digitale Vernetzung von Industriearbeitern, baut die Augmented-Reality(AR)-Funktionen in seiner Connected-Worker-Suite aus. Ziel ist es, Firmen und ihre Mitarbeitenden mit intelligenteren, effizienteren und vernetzten digitalen Tools zu unterstützen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 10 der aktuellen B&I.

Links:

www.augmentir.com/de

Russ Fadell, CEO von Augmentir, betont: „Industrie-AR hat viele Fehlstarts erlebt, weil sie fälschlicherweise als zentrales Tool für die Arbeitsausführung positioniert wurde – oder als eigenständiges Produkt.“ Bei Augmentir setzt man deshalb auf ein anderes Konzept. Mit Erfolg: Mithilfe von AR und KI führen selbst unerfahrene Arbeiter nun Aufgaben sicher aus. Bild: visoot, stock.adobe.com / Augmentir

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