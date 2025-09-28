O-Ring-Handbuch überarbeitet

Die aktuelle Ausgabe des O-Ring-Handbuchs von Parker Prädifa bietet aktualisierte Werkstoffinformationen, an DIN ISO 3601 ausgerichtete Konstruktionsempfehlungen und ein modernes Layout. Das Standardwerk soll Fachleuten in Konstruktion, Instandhaltung und Einkauf eine noch nutzerfreundlichere Orientierung geben.

Die Prädifa Technology Division von Parker Hannifin hat eine neue Version des etablierten O-Ring-Handbuchs veröffentlicht. Das Werk dient seit vielen Jahren als Standardreferenz für Anwender weltweit und behandelt zentrale Themen der Dichtungstechnik – von Werkstoffen über Designrichtlinien bis hin zu Einbauhinweisen.

Die aktuelle Ausgabe umfasst ein aktualisiertes Werkstoffportfolio, das den jüngsten Entwicklungen der Elastomertechnologie entspricht. Die überarbeiteten Designempfehlungen orientieren sich an den Vorgaben der DIN ISO 3601 und unterstützen damit eine normgerechte Auslegung. Ein modernisiertes Layout verbessert zusätzlich die Lesbarkeit und Bedienbarkeit.

Das aktualisierte O-Ring-Handbuch von Parker Prädifa gibt es hier als PDF.

Das Handbuch bietet einen umfassenden Überblick zu O-Ringen, ergänzenden Produkten und Dichtungswerkstoffen. Hinweise zu Qualitätskriterien, Schadensanalyse sowie eine Medienbeständigkeitstabelle erleichtern die Auswahl geeigneter Materialien. Bild: Parker

