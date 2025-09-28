Öl dich mal in die Cloud, Baby!

Mit dem neuen Gateway Bluetooth macht Perma-tec die Reichweitenbegrenzung von Bluetooth-Verbindungen bei Schmiersystemen obsolet. Die kompakte Ergänzung überträgt Systemdaten von Bluetooth-fähigen Perma-Schmiersystemen automatisch an die Cloudanwendung Perma Connect – und das komplett unabhängig vom Standort.

Die oftmals nervige Reichweitenbegrenzung von Bluetooth-Verbindungen bei automatischen Schmiersystemen ist dank eines neuen Systems kein Thema mehr.

Wie das genau funktioniert und auf was dabei zu achten ist, erklärt ein Beitrag in der Messezeitung zur maintenance München. Sie finden diesen Artikel bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 33 (M1).

Natürlich stehen auch die Experten von Perma-tec auf der Messe in München (29. und 30. Oktober) am Stand 316 für Gespräche und detaillierte Auskünfte bereit.

www.perma-tec.com

Das Gateway Bluetooth wartet mit einer kompakten Bauweise und einer flexiblen Montage auf. Bild: Perma-tec

