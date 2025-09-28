Anzeige
Präzise, kompakt und intuitiv bedienbar

von am 31. Oktober, 2025

Das neue Power Multimeter von Elabo wurde für den Einsatz in Ausbildungsstätten, Prüflaboren, Serviceabteilungen und der Qualitätssicherung entwickelt. Es steht in zwei Varianten – Standard und Ausbildung – sowie in den Bauformen 3HE / 24TE und 6HE / 24TE zur Verfügung. Das Gerät verbindet präzise Messtechnik mit einer modernen, zweisprachigen Benutzeroberfläche und digitaler Konnektivität.

Die Steuerung erfolgt über ein kapazitives 4,3-Zoll-Touchdisplay mit komfortabler Wischnavigation. Anwender können zwischen vier Darstellungsarten wählen:

  • eine Einzelmesswertanzeige für fokussierte Messungen,
  • eine Doppelmesswertanzeige zur gleichzeitigen Erfassung zweier Werte,
  • eine grafische Verlaufsdarstellung für zeitliche Veränderungen,
  • sowie eine Min/Max-Ansicht zur Grenzwertanalyse.

Jede Ansicht ist auf praxisgerechte Anforderungen abgestimmt und bietet eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Messdaten.

Das Power Multimeter ermöglicht Spannungs- und Strommessungen im Bereich von 400 mV bis 1.000 V (DC/AC, 20–500 Hz) sowie 400 µA bis 20 A. Hinzu kommen Widerstandsmessungen bis 40 MΩ, Frequenzmessungen von 4 Hz bis 100 kHz, Dioden- und Durchgangsprüfungen sowie Temperaturmessungen zwischen minus 100 Grad Celsius und plus 850 Grad Celsius (in Verbindung mit PT100/1000-Fühlern).

Auch Leistungsmessungen für Schein- und Wirkleistung sind möglich. Die Messrate lässt sich flexibel zwischen 100 ms und 1 s einstellen. Über die integrierte LAN-Schnittstelle (RJ45) kann das Multimeter nahtlos in digitale Arbeitsplatzsysteme eingebunden werden.

Links:

www.elabo.de

Das Power Multimeter erfüllt die Überspannungskategorien CAT II 1000 V und CAT III 600 V. Es wird über 230 V~/50–60 Hz betrieben, benötigt nur 10 W Leistung und wiegt rund 0,6 kg. Damit lässt sich das Gerät leicht in bestehende Arbeitsplätze integrieren – ob auf dem Prüfstand, in der Fertigung oder im mobilen Serviceeinsatz. Bild: Elabo

