Präzise, kompakt und intuitiv bedienbar

Das neue Power Multimeter von Elabo wurde für den Einsatz in Ausbildungsstätten, Prüflaboren, Serviceabteilungen und der Qualitätssicherung entwickelt. Es steht in zwei Varianten – Standard und Ausbildung – sowie in den Bauformen 3HE / 24TE und 6HE / 24TE zur Verfügung. Das Gerät verbindet präzise Messtechnik mit einer modernen, zweisprachigen Benutzeroberfläche und digitaler Konnektivität.

Die Steuerung erfolgt über ein kapazitives 4,3-Zoll-Touchdisplay mit komfortabler Wischnavigation. Anwender können zwischen vier Darstellungsarten wählen:

eine Einzelmesswertanzeige für fokussierte Messungen,

eine Doppelmesswertanzeige zur gleichzeitigen Erfassung zweier Werte,

eine grafische Verlaufsdarstellung für zeitliche Veränderungen,

sowie eine Min/Max-Ansicht zur Grenzwertanalyse.

Jede Ansicht ist auf praxisgerechte Anforderungen abgestimmt und bietet eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Messdaten.

Das Power Multimeter ermöglicht Spannungs- und Strommessungen im Bereich von 400 mV bis 1.000 V (DC/AC, 20–500 Hz) sowie 400 µA bis 20 A. Hinzu kommen Widerstandsmessungen bis 40 MΩ, Frequenzmessungen von 4 Hz bis 100 kHz, Dioden- und Durchgangsprüfungen sowie Temperaturmessungen zwischen minus 100 Grad Celsius und plus 850 Grad Celsius (in Verbindung mit PT100/1000-Fühlern).

Auch Leistungsmessungen für Schein- und Wirkleistung sind möglich. Die Messrate lässt sich flexibel zwischen 100 ms und 1 s einstellen. Über die integrierte LAN-Schnittstelle (RJ45) kann das Multimeter nahtlos in digitale Arbeitsplatzsysteme eingebunden werden.

Das Power Multimeter erfüllt die Überspannungskategorien CAT II 1000 V und CAT III 600 V. Es wird über 230 V~/50–60 Hz betrieben, benötigt nur 10 W Leistung und wiegt rund 0,6 kg. Damit lässt sich das Gerät leicht in bestehende Arbeitsplätze integrieren – ob auf dem Prüfstand, in der Fertigung oder im mobilen Serviceeinsatz. Bild: Elabo

