Präzision als unterschätzter Erfolgsfaktor

In industriellen Anwendungen bilden Messdaten die Grundlage für Steuerung, Überwachung und Optimierung – sie entscheiden darüber, ob Prozesse stabil laufen, Qualitätsanforderungen eingehalten werden und Anlagen effizient betrieben werden können. Bereits geringfügige Abweichungen können dabei weitreichende Folgen haben, etwa in Form von Ausschuss, erhöhtem Energieverbrauch oder sicherheitskritischen Fehlentwicklungen. Vor diesem Hintergrund gewinnen professionelle Kalibrierdienstleistungen zunehmend an Bedeutung, da sie die Verlässlichkeit von Messsystemen sicherstellen und damit eine belastbare Basis für operative und strategische Entscheidungen schaffen.

In zahlreichen Anwendungsfeldern – von Prüflaboren über Fassadenbauer mit entsprechenden Prüfständen bis hin zu Industrieunternehmen mit eigener Qualitätssicherung – bilden Messsysteme die Grundlage für stabile und kontrollierbare Prozesse. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Genauigkeit, Rückführbarkeit und Dokumentation kontinuierlich. Messabweichungen können dabei nicht nur die Produktqualität beeinträchtigen, sondern auch sicherheitsrelevante Risiken mit sich bringen.

„Viele Unternehmen unterschätzen nach wie vor die Auswirkungen ungenauer Messwerte auf ihre Prozesse“, erklärt Mathias Ludescher, Abteilungsleiter Messtechnik und Kalibrierung bei gbd PTA, einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Kalibrierstelle. „Kalibrierung ist kein einmaliger Vorgang, sondern ein kontinuierlicher Prozess zur Sicherstellung verlässlicher Daten.“

Über die Normerfüllung hinaus

Kalibrierung ist eine verpflichtende Maßnahme zur Sicherstellung normgerechter und qualitätsgesicherter Prozesse. Sowohl im Rahmen eines internen Qualitätsmanagementsystems als auch gemäß den Anforderungen der ISO/IEC 17025 dient sie dazu, die Rückführbarkeit und Verlässlichkeit von Messergebnissen sicherzustellen. Damit bildet sie eine unverzichtbare Grundlage für die Einhaltung von Qualitätsstandards und für belastbare betriebliche Entscheidungen.

Vor allem in automatisierten oder hochsensiblen Prozessen können bereits geringe Abweichungen vom Standard erhebliche Folgen haben – etwa in Form von Ausschuss, ineffizientem Energieeinsatz oder unentdeckten Prozessabweichungen. Hinzu kommt, dass zahlreiche Anlagen über lange Zeiträume betrieben werden und sich Messsysteme durch Alterung, Verschleiß oder Umwelteinflüsse verändern.

„Wer sich ausschließlich auf die initiale Gerätegenauigkeit verlässt, geht ein erhebliches Risiko ein“, so Ludescher. „Erst durch regelmäßige Kalibrierung lässt sich sicherstellen, dass Messsysteme dauerhaft innerhalb der spezifizierten Toleranzen arbeiten.“

Rückführbarkeit und Dokumentation

Ein entscheidender Aspekt moderner Kalibrierdienstleistungen ist die Rückführbarkeit der Messergebnisse auf nationale und internationale Normale sowie die fundierte Bestimmung und Bewertung der Messunsicherheit. Diese ist ein integraler Bestandteil der Anforderungen der ISO/IEC 17025 und ermöglicht erst die korrekte Interpretation von Messergebnissen. Die Rückführbarkeit ist insbesondere in regulierten Branchen von zentraler Bedeutung, da sie zusammen mit der ausgewiesenen Messunsicherheit die Vergleichbarkeit, Nachvollziehbarkeit und metrologische Aussagekraft von Messungen gewährleistet.

Darüber hinaus spielt die lückenlose Dokumentation eine immer wichtigere Rolle. Kalibrierprotokolle dienen nicht nur als Nachweis gegenüber Behörden und Zertifizierungsstellen, sondern auch als Grundlage für interne Qualitäts- und Verbesserungsprozesse. Die systematische Kontrolle und fachgerechte Auswertung von Kalibrierscheinen stellen dabei einen wesentlichen Bestandteil dar, da sie es ermöglichen, Messmittel über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg fundiert zu bewerten und deren Einsatzsicherheit langfristig zu gewährleisten.

„Die Dokumentation ist heute weit mehr als ein formaler Nachweis“, erklärt Ludescher. „Sie liefert wertvolle Informationen über den Zustand von Messmitteln und ermöglicht es, Trends frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen abzuleiten.“

Kalibrierstrategien auf Prozesse abstimmen

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Erhaltung von Messmitteln liegt in der richtigen Kalibrierstrategie. Diese sollte nicht pauschal festgelegt werden, sondern sich an den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung orientieren. Dabei werden Faktoren wie Einsatzbedingungen, Kritikalität der Messstelle und historische Abweichungen als wichtige Einflussgrößen berücksichtigt.

„In der Praxis bedeutet dies, dass Kalibrierintervalle normativ geregelt sind oder individuell definiert werden müssen“, erläutert Ludescher. „Während in sicherheitskritischen Bereichen engmaschige Kalibrierintervalle erforderlich sein können, können in weniger kritischen Anwendungen längere Intervalle ausreichend sein, solange es keine normative Regelung gibt.“

Auch risikobasierte Ansätze nehmen immer mehr an Wichtigkeit zu. Dabei werden Messstellen anhand ihrer Relevanz für Sicherheit, Qualität und Wirtschaftlichkeit priorisiert. Dies ermöglicht eine gezielte Allokation von Ressourcen und trägt dazu bei, Kalibrierintervalle effizient und zugleich zuverlässig einzuhalten.

„Eine differenzierte Betrachtung ermöglicht es, sowohl die Messsicherheit zu erhöhen als auch den Aufwand wirtschaftlich zu optimieren“, so Ludescher. „Standardisierte Pauschallösungen stoßen hier schnell an ihre Grenzen.“ Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Integration der Kalibrierprozesse in bestehende Instandhaltungs- und Qualitätsmanagementsysteme. So lassen sich Kalibriermaßnahmen effizient planen, dokumentieren und auswerten.

Praxisnahe Umsetzung

In der Umsetzung zeigt sich, dass erfolgreiche Kalibrierdienstleistungen weit über die reine Durchführung von Messungen hinausgehen. Vielmehr wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der sowohl technische als auch organisatorische Aspekte berücksichtigt. Dazu gehören unter anderem die Auswahl geeigneter Kalibrierverfahren sowie die Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf den konkreten Einsatzfall.

Darüber hinaus zeigt die Praxis, dass insbesondere bei komplexen Anlagen die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Messstellen berücksichtigt werden müssen. Einzelne Messabweichungen können sich gegenseitig verstärken oder kompensieren und so ein verzerrtes Gesamtbild erzeugen. Eine isolierte Betrachtung einzelner Messpunkte greift daher häufig zu kurz.

„Anspruch muss es daher sein, Kalibrierung nicht isoliert zu betrachten, sondern als integralen Bestandteil der gesamten Anlagensicherheit und Prozessqualität“, so Ludescher. „Nur so lässt sich nachhaltige Qualität erzielen.“

Zunehmend kommen dabei auch digitale Lösungen zum Einsatz, die historische Kalibrierdaten systematisch auswerten und es dadurch ermöglichen, Trends zu identifizieren, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und vorausschauende Maßnahmen abzuleiten. Damit wird Kalibrierung zu einem strategischen Instrument im Anlagenbetrieb und gewinnt zugleich branchenübergreifend an Bedeutung, etwa bei Prüflaboren, Fassadenbauern mit entsprechenden Prüfständen sowie Industrieunternehmen mit eigener Qualitätssicherung.

Service aus einer Hand

Als Komplettanbieter bündelt etwa gbd PTA Kalibrierdienstleistungen mit weiterführenden Prüf- und Engineering-Leistungen zu einem durchgängigen Gesamtansatz. Der Mehrwert entsteht dabei direkt aus dieser Verzahnung: Kalibrierung wird nicht isoliert betrachtet, sondern konsequent in den Kontext von Anlage, Anwendung und regulatorischen Anforderungen eingeordnet.

Ausgehend von der konkreten Messaufgabe erfolgt die Definition geeigneter Prüfmethoden und die Bewertung relevanter Messstellen im Anlagenumfeld. Die anschließende Kalibrierung erfolgt auf Basis rückführbarer Normale und wird vollständig dokumentiert. Darauf aufbauend werden die Ergebnisse strukturiert ausgewertet und im Hinblick auf den realen Betrieb interpretiert.

Gerade diese Verbindung aus messtechnischer Präzision und prozessbezogener Einordnung schafft zusätzlichen Nutzen für Betreiber: Abweichungen lassen sich nicht nur feststellen, sondern in ihren Auswirkungen auf Qualität, Sicherheit und Effizienz bewerten. Daraus ergeben sich konkrete Optimierungsansätze, z.B. durch angepasste Kalibrierintervalle, verbesserte Messkonzepte oder die gezielte Priorisierung besonders kritischer Messstellen.

So wird Kalibrierung Teil eines integrierten Leistungsportfolios, das über die reine Messmittelprüfung hinausgeht und Unternehmen dabei unterstützt, ihre Prozesse nachhaltig sicherer und stabiler zu gestalten.

Autor: Patrick Schulze, Wordfinder

Links:

www.gbd-pta.com

Mit strategischen Kalibrierungen zu sicheren Messwerten und effizienten Prozessen. Bild: gbd PTA Kalibrierdienstleistungen

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