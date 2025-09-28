Präzision zahlt sich immer aus

Wie ein „kostengünstiger Ersatz“ zu Mehrkosten von über 30.000 Dollar führte

In leistungsfähigen Automatisierungssystemen können selbst kleinste Komponenten eine große Rolle spielen. Diese Lektion musste ein US-amerikanischer OEM-Hersteller auf schmerzhafte und teure Weise lernen.

No-Name-Klemmringe, die fälschlicherweise als Ruland-Komponenten verzeichnet waren, führten zu Ausfällen von Verpackungsmaschinen, die mit Linearantrieben in Kundenanlagen in ganz Asien ausgestattet waren.

Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 12.

Links:

www.ruland.com

www.ptmotion.de

Ruland bietet nach eigenen Angaben für eine große Anzahl von Anwendungen eine vielfältige Auswahl an Klemm- und Stellringen in hoher Qualität an. Und diese Qualität ist wichtig, denn in der Maschinenbaukonstruktion kommt es auf jedes Detail an, auch auf scheinbar unbedeutende Kleinigkeiten. Die präzise Rechtwinkligkeit zwischen Stirnfläche und Bohrung beispielsweise mag wie ein unbedeutendes Merkmal erscheinen, kann jedoch in realen Anwendungen – wie das Beispiel zeigt – den Unterschied zwischen Systemstabilität und kostspieligen Ausfällen ausmachen. Bild: Ruland

Artikel per E-Mail versenden