Präzision zahlt sich immer aus
Wie ein „kostengünstiger Ersatz“ zu Mehrkosten von über 30.000 Dollar führte
In leistungsfähigen Automatisierungssystemen können selbst kleinste Komponenten eine große Rolle spielen. Diese Lektion musste ein US-amerikanischer OEM-Hersteller auf schmerzhafte und teure Weise lernen.
No-Name-Klemmringe, die fälschlicherweise als Ruland-Komponenten verzeichnet waren, führten zu Ausfällen von Verpackungsmaschinen, die mit Linearantrieben in Kundenanlagen in ganz Asien ausgestattet waren.
