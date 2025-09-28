Predictive Maintenance, aber ohne Hype

Wann sich vorausschauende Instandhaltung wirklich lohnt, erklärt Tim Brexendorf, Geschäftsführer der Videc Data Engineering GmbH.

Vorausschauende Instandhaltung gilt seit Jahren als eines der zentralen Versprechen der digitalen Transformation in der Industrie. Sensorik, Datenplattformen und Machine Learning sollen ungeplante Ausfälle verhindern, Wartungskosten senken und die Anlagenverfügbarkeit maximieren. In der Praxis zeigt sich jedoch ein differenzierteres Bild: Nicht jede Anwendung rechtfertigt den Aufwand, und nicht jedes Unternehmen profitiert gleichermaßen.

Der tatsächliche Mehrwert hängt stark von technischen, wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen ab. Als wesentlicher Faktor erweist sich die Charakteristik der zu überwachenden Anlagen. Predictive Maintenance entfaltet ihr Potenzial vor allem dort, wo Ausfälle selten, aber mit hohen Kosten einhergehen.

Kritische Produktionslinien, schwer zugängliche Infrastruktur oder Anlagen mit langen Wiederanlaufzeiten sind typische Kandidaten. In solchen Szenarien kann bereits die Vermeidung weniger ungeplanter Stillstände die Investition in Datenerfassung, Modellierung und Integration rechtfertigen. Dagegen bleibt der Nutzen begrenzt, wenn sich Komponenten ohnehin kostengünstig austauschen lassen oder Wartungsintervalle gut planbar bleiben.

Systemintegration

Ohne belastbare historische Daten und ausreichend Sensorik bleibt jede Vorhersage spekulativ. Die Qualität und Verfügbarkeit von Daten bilden daher die zweite entscheidende Grundlage.

In vielen Bestandsanlagen erweist sich die Datenlage als fragmentiert oder inkonsistent, was zu aufwendigen Nachrüstungen führt. Hinzu kommt, dass Daten nicht nur gesammelt, sondern auch kontextualisiert werden müssen. Betriebszustände, Umgebungsbedingungen und Nutzungsmuster beeinflussen die Aussagekraft erheblich.

Predictive Maintenance ist daher weniger ein reines Analyseproblem als vielmehr eine Frage der durchgängigen Datenarchitektur. Aus Sicht der Softwareautomatisierung liegt die eigentliche Herausforderung in der Integration. Modelle müssen nicht nur entwickelt, sondern in bestehende Systeme eingebettet werden.

Wartungsprozesse, ERP-Systeme und Produktionssteuerung müssen miteinander kommunizieren, um aus einer Vorhersage eine konkrete Handlung abzuleiten. Ohne diese Integration bleibt Predictive Maintenance ein isoliertes Analysewerkzeug ohne operativen Nutzen. Besonders in heterogenen IT-Landschaften entstehen hier komplexe Schnittstellenprobleme, die oft unterschätzt werden.

Wirtschaftlichkeit und langfristiger Betrieb

Ebenso gilt die Cyber-Security als ein häufig vernachlässigter Aspekt. Die zunehmende Vernetzung von Maschinen und die Anbindung an Cloud- oder Edge-Plattformen erweitern die Angriffsfläche erheblich. Sensordaten, Steuerungssysteme und Analyseplattformen bilden ein zusammenhängendes Ökosystem, das es abzusichern gilt.

Manipulierte Daten können nicht nur falsche Wartungsentscheidungen auslösen, sondern im Extremfall gezielt Produktionsprozesse stören. Sicherheitskonzepte müssen daher als integraler Bestandteil jeder Predictive-Maintenance-Strategie fungieren und von Anfang an bestehen.

Auch wirtschaftlich bleibt ein nüchterner Blick erforderlich. Die Implementierung verursacht nicht nur initiale Kosten, sondern auch laufenden Aufwand für Betrieb, Modellpflege und Sicherheitsmaßnahmen. Machine-Learning-Modelle altern, wenn sich Betriebsbedingungen ändern, und müssen regelmäßig angepasst werden. Entscheidend ist dabei, dass die Verantwortlichen vor Ort – aus Instandhaltung, Betrieb und IT – mit den Ergebnissen tatsächlich arbeiten können.

Komplexe Modelle, die nur ein Data-Science-Team versteht, scheitern im Alltag. Der Return on Investment stellt sich daher nur ein, wenn sich die Lösung dauerhaft betreiben und kontinuierlich verbessern lässt. Pilotprojekte zeigen oft vielversprechende Ergebnisse, scheitern jedoch an der Skalierung oder am langfristigen Betrieb.

Selektiver Einsatz statt flächendeckender Trend

Predictive Maintenance lohnt sich insbesondere dann, wenn sich drei Bedingungen erfüllen lassen: hohe Ausfallkosten, eine verlässliche Datenbasis und eine integrierbare Systemlandschaft. Fehlt einer dieser Faktoren, steigt das Risiko, dass der Nutzen hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Unternehmen sollten daher weniger dem technologischen Trend folgen, sondern gezielt Anwendungsfälle identifizieren, in denen ein klar messbarer Mehrwert entsteht. Der Hype um vorausschauende Instandhaltung verdeckt häufig, dass es sich nicht um eine universelle Lösung handelt, sondern um ein spezialisiertes Werkzeug.

Richtig eingesetzt – auf einer belastbaren Datenbasis und in einer integrierten, abgesicherten Systemlandschaft – wird Predictive Maintenance zum strategischen Hebel für Effizienz, Verfügbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Ohne diese Grundlagen bleibt es ein kostspieliges Experiment.“

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www.videc.de

Tim Brexendorf ist Geschäftsführer der Videc Data Engineering GmbH. Auf Basis seiner praktischen Erfahrung in Industrieprojekten bewertet er datengetriebene Ansätze wie Predictive Maintenance mit Blick auf reale Umsetzbarkeit, Wirtschaftlichkeit und langfristigen Betrieb. Bild: Videc Data Engineering

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