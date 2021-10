Die Schweizer Bundesbahn SBB Cargo und PJM, österreichischer System-Spezialist für den Schienenverkehr, arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines „intelligenten Güterzugs“. Für die im Rahmen dieses Projektes getestete automatisierte Bremsprüfung setzen SBB Cargo und PJM auf das Automatisierungssystem PSS 4000 von Pilz.

Im Projekt „Intelligenter Güterzug“ geht es den Partnern insbesondere um die Teilautomatisierung der Zugvorbereitung. Neu entwickelte Kommunikations- und Cloud-Lösungen in Kombination mit passender Sensorik sollen helfen, die Überprüfung der Bremsen vor Abfahrt erheblich einfacher und gleichzeitig sicherer zu machen.

Einer der ersten Schritte in Richtung eines intelligenten Güterwaggons ist die automatisierte Bremsprüfung, die bislang zeitaufwändig durchgeführt werden muss: Das technische Personal prüft bei jedem neu formierten Zug direkt am Wagen manuell die Bremsen auf ihre Funktionalität. Zukünftig soll dies unter dem Aspekt der Sicherheit automatisiert erfolgen. Rangierbetrieb und betroffener Gleisbereich profitieren durch mehr Sicherheit vor bzw. am Ort des Geschehens.

Gemeinsam mit PJM entwickelte das Automatisierungsunternehmen Pilz eine Komplettlösung bestehend aus Hardware und abgenommener Applikationssoftware für einen automatisierten Bremsentest: Zu der an den Güterwaggons installierten Lösung gehört das speziell für Automatisierungsaufgaben in der Bahnindustrie konzipierte Automatisierungssystem PSS 4000-R. Das Steuerungssystem ermittelt die Zustände der Bremsen und gibt diese an ein ebenfalls am Wagen installiertes Telematik-System weiter.

Die Steuerungslösung ist via lokalem Funksystem mit dem Tablet des Lokführers und über den Mobilfunkstandard LTE mit dem webbasierten Backend-System verbunden. Dadurch ist der Lokführer stets über den aktuellen Zustand und die Funktionalität der Bremsen informiert, ohne dies vor jeder Abfahrt manuell und für jeden einzelnen Waggon prüfen zu müssen. Fehlerquellen „vor Abfahrt“ können so reduziert werden, die Zugvorbereitung ist schneller.

Links:

www.pilz.de

Bei einem 500 Meter langen Güterzug bedeutet der automatisierte Bremsentest eine Ersparnis von bis zu 30 Minuten. Bild: SBB Cargo AG

