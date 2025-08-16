Rehm Academy erweitert Schulungsprogramm

Die Rehm Academy baut ihr Weiterbildungsangebot weiter aus. Neben etablierten Anwenderseminaren zu Themen wie ViCON, The Hermes Standard oder MES-Anbindung wurden in diesem Jahr zusätzliche Formate eingeführt. Ziel ist es, Mitarbeiter und Kunden praxisnah zu unterstützen und die Produktionsqualität durch fundiertes Know-how zu steigern.

Neu im Programm der Rehm Academy ist ein ProMetrics-Seminar. Darüber hinaus bietet sie Schulungen zum Ein- und Ausbau von Hardware, zur Überwachung von Lötprozessen sowie zur Erstellung und Auswertung von Temperaturprofilen. Der Fokus liegt darauf, das Verständnis für Prozessparameter zu vertiefen und so die Produktionsqualität nachhaltig zu verbessern.

Ein weiterer Schwerpunkt sind die neuen Technologieseminare. Im Juli fand das erste Seminar zur Temperaturprofilierung in den neuen Räumlichkeiten statt. Die Teilnehmer erhielten einen Überblick über Messmethoden und Best Practices zur Erstellung optimaler Reflow-Profile.

Am 3. Dezember 2025 folgt ein weiteres Seminar zum Thema „Reflowlöten mit Vakuumunterstützung“. Dabei vermittelt das Entwicklungsteam von Rehm theoretische Grundlagen, erläutert Ziele und Einflussfaktoren und ergänzt dies durch praxisnahe Übungen mit bis zu 20 Teilnehmern.

www.rehm-group.com/unternehmen/rehm-academy.html

Im neu eröffneten Schulungsgebäude in Blaubeuren stehen auf rund 1.000 Quadratmetern moderne Seminarräume sowie eine praxisgerechte Produktionsumgebung bereit. Diese Infrastruktur ermöglicht eine Kombination aus theoretischer Wissensvermittlung und direkter Anwendung in Workshops. Bild: Rehm Academy

