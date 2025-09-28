Rheintacho auf internationalen Messen aktiv

Rheintacho setzt im Frühjahr 2026 auf eine starke Präsenz bei internationalen Branchenveranstaltungen. Nach der Teilnahme an der Conexpo in Las Vegas folgte die IFK-Fachtagung in Aachen, weitere Auftritte sind geplant. Im Fokus stehen Sensorlösungen zur Drehzahl- und Positionserfassung für hydraulische und elektrische Antriebssysteme.

Rheintacho nutzt mehrere internationale Fachveranstaltungen, um seine Sensorlösungen für Antriebstechnik zu präsentieren und neue Projekte anzustoßen. Nach der Teilnahme an der Conexpro in Las Vegas folgt im Frühjahr eine Reihe weiterer Branchenveranstaltungen.

Die Messe in den USA brachte dem Unternehmen nach eigenen Angaben zahlreiche neue Kontakte sowie zusätzliche Projektanfragen aus verschiedenen internationalen Märkten. Besonders intensiv wurden Anwendungen im Bereich hydraulischer und elektrischer Antriebstechnik diskutiert.

„Wir konnten auf der Conexpo sehr gut erkennen und auch in objektiven Daten feststellen, dass sich unsere intensive Marktbearbeitung in den USA auszahlt. Trotz anspruchsvollem wirtschaftspolitischem Umfeld. Rheintacho wurde 1901 gegründet. Als familiengeführtes Unternehmen haben wir einen langen Atem, wenn wir die Sinnhaftigkeit erkennen. Unser Unternehmen kann man durchaus mit vielen unserer Produkte vergleichen – beide sind für heavy duty ausgelegt“, betont Wolfgang Sexauer, Leiter Marketing und Vertrieb.

Bereits eine Woche nach der Messe in Las Vegas präsentierte Rheintacho seine Lösungen auf der IFK-Fachtagung in Aachen. Dort standen vor allem Anwendungen für Heavy-Duty-Einsatzbereiche im Mittelpunkt. Das Unternehmen zeigte unter anderem Anwendungen aus der Mobilhydraulik sowie neue Entwicklungen zur linearen und rotativen Positionserfassung. Der Bedarf an robusten Sensorlösungen für anspruchsvolle Betriebsbedingungen bleibt nach Einschätzung des Unternehmens weiterhin hoch.

Die Aktivitäten setzten sich im weiteren Verlauf des Messefrühjahrs fort. Als nächste Veranstaltung stand die Coiltech in Augsburg auf dem Programm. Dort wurden insbesondere Sensorlösungen für energieeffiziente elektrische Antriebe und deren präzise Regelung vorgestellt. Weiter geht es nun mit der iVT Expo Europe in Köln, der iVT Expo USA in Chicago (USA) und der bauma China in Shanghai (China).

Links:

www.rheintacho.de

Mit seiner Messepräsenz will Rheintacho Trends in der Antriebstechnik frühzeitig aufgreifen und den Austausch mit Anwendern intensivieren. Besonders im Bereich der Drehzahl- und Positionserfassung für Heavy-Duty-Anwendungen sieht das Unternehmen weiterhin steigende Anforderungen an robuste und zuverlässige Sensorik. Bild: Rheintacho

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