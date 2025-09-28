Rugged-Tablets für die Industrie

Pepperl+Fuchs erweitert sein Portfolio um robuste Industrie-Tablets der Tab-IND-Serie. Die Geräte sind für den Einsatz in Intralogistik, Fertigung, Automotive und im Außenbereich ausgelegt. Je nach Variante stehen 8- oder 10-Zoll-Displays, Windows 11, Android 15 oder Thinclient sowie verschiedene Kommunikations- und Erweiterungsoptionen zur Verfügung.

Mit der Tab-IND-Serie bringt Pepperl+Fuchs zwei robuste Tablet-Größen für industrielle Anwendungen auf den Markt. Die Geräte sind nach IP65 gegen Staub und Strahlwasser geschützt und für Einsatzbedingungen ausgelegt, bei denen mobile Endgeräte hohen mechanischen und Umwelteinflüssen ausgesetzt sind.

Die Tablets verfügen über helle Displays mit einer Leuchtdichte von bis zu 700 cd/m². Sie lassen sich sowohl mit Stift als auch mit Handschuhen bedienen und können bei Temperaturen zwischen minus 20 Grad Celsius und plus 50 Grad Celsius eingesetzt werden. Damit eignen sie sich unter anderem für die Intralogistik, Fertigung und Automobilindustrie sowie für Anwendungen im Freien.

Flexible Ausstattung

Die Tab-IND-Modelle sind mit Windows 11 oder – ausschließlich bei der 10-Zoll-Variante – mit Android 15 erhältlich. Alternativ steht eine Thinclient-Ausführung zur Verfügung. Verschiedene Schnittstellen und ein umfangreiches Zubehörprogramm ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Einsatzszenarien.

Für die drahtlose Kommunikation stehen Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 BLE sowie je nach Ausstattung 5G oder LTE zur Verfügung. Ein integriertes NFC-Modul kann beispielsweise für Zugangs- und Identitätskontrollen eingesetzt werden. Hinzu kommen Push-to-Talk over Cellular für die Gruppenkommunikation über Mobilfunk, eine frei programmierbare Taste und ein Fingerprint-Sensor zur Authentifizierung.

Für mobile Anwendungen

Technisch setzen die Tablets auf einen Quad-Core-Prozessor, bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und bis zu 256 GB internen Speicher. Damit sollen sie auch für Augmented- und Extended-Reality-Anwendungen geeignet sein.

Zur Ausstattung gehört bei allen Varianten eine 13-Megapixel-Hauptkamera. Die Windows-Modelle verfügen zusätzlich über eine 13-Megapixel-Frontkamera, während die Android-Version mit einer 5-Megapixel-Frontkamera ausgestattet ist.

Der Akku lässt sich austauschen und besitzt eine Kapazität von 37,2 Wh. Die maximale Laufzeit gibt Pepperl+Fuchs mit bis zu 14 Stunden an. Trotz der robusten Auslegung bleiben die Geräte vergleichsweise leicht: Die 8-Zoll-Version wiegt knapp über 500 Gramm, das 10-Zoll-Modell knapp über 800 Gramm.

Links:

https://www.pepperl-fuchs.com

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 BLE sowie 5G oder LTE sorgen je nach Ausstattung für die mobile Kommunikation im industriellen Einsatz. Bild: Pepperl+Fuchs

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