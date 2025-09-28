Neue B&I: KI trifft Praxis

Künstliche Intelligenz, digitale Instandhaltung und automatisierte Logistikprozesse prägen die neue Ausgabe der B&I. Im Titelthema geht es um die Frage, wie viel Automatisierung die Intralogistik verträgt. Darüber hinaus beleuchtet die Ausgabe praxisnahe Lösungen für Wartung, Industrieservice und Betriebstechnik – von Reverse Engineering bis zum digitalen Kabelbestandsmanagement.

Im Titelthema geht es um den Logistikdienstleister Koch Internationale Spedition mit Hauptsitz in Osnabrück. Das Unternehmen kombiniert automatisierte Hochhubwagen und Schmalgangstapler mit manuellen Prozessen, um flexibel auf Auftragsspitzen reagieren zu können. Die Ausgabe beleuchtet dabei nicht nur die technischen Hintergründe der Lösung, sondern auch die grundsätzliche Frage, wie sich Automatisierung wirtschaftlich und praxisgerecht in bestehende Intralogistikstrukturen integrieren lässt.

Einen weiteren Schwerpunkt der Ausgabe bilden Anwendungen rund um künstliche Intelligenz und digitale Assistenzsysteme. So zeigt ein Beitrag, wie SEW-Eurodrive mithilfe eines KI-gestützten „Startup-Agenten“ die Inbetriebnahme von Fördertechnik vereinfachen will. Statt komplexer Parametrierung sollen Anwender künftig per Chatdialog mit dem Umrichter kommunizieren können.

Auch Leadec setzt auf KI im industriellen Alltag: In einem Automobilwerk übernimmt ein kollaborierender Roboter Sortier- und Stapelaufgaben im Leergutmanagement. Eine KI-basierte Bildverarbeitung erkennt unterschiedliche Kleinladungsträger unabhängig von ihrer Position auf dem Förderband.

Darüber hinaus beschäftigt sich die Ausgabe mit digitalen Wissensplattformen, KI-Agenten für Produktions- und Beschaffungsprozesse sowie modernen Instandhaltungslösungen für die Wasserwirtschaft.

Praxiswissen für Instandhalter

Ein weiterer Fachbeitrag widmet sich dem werkstofftechnischen Reverse Engineering. Dort wird gezeigt, wie nicht mehr verfügbare Ersatzteile analysiert, rekonstruiert und teilweise sogar technisch optimiert werden können. Im Fokus stehen dabei Schadensanalyse, Werkstoffprüfung und die systemische Betrachtung mechanischer Komponenten.

Praxisnah geht es auch beim digitalen Kabelbestandsmanagement weiter. Gemeinsam mit Uhlmann Pac-Systeme hat Lapp eine Lösung entwickelt, bei der Kabeltrommeln ihren Füllstand selbst überwachen und Nachbestellungen automatisch auslösen können. Ziel ist es, Stillstände in der Fertigung zu vermeiden und gleichzeitig Lagerbestände zu reduzieren.

Ergänzt wird die Ausgabe durch zahlreiche weitere Beiträge aus den Bereichen Condition Monitoring, Energieeffizienz, Arbeitssicherheit, Drucklufttechnik und Fertigungstechnik.

Dies ist nur ein Ausschnitt aus den Themen der aktuellen B&I. Weitere Informationen sowie die vollständige Ausgabe finden Interessierte auf unserer Webseite.

Links:

www.b-und-i.de

Die aktuelle Ausgabe der B&I zeigt anhand konkreter Praxisbeispiele, wie Unternehmen ihre Prozesse in Betriebstechnik und Instandhaltung neu ausrichten. Bild: B&I

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