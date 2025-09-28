Lithium-Ionen-Technik bei Still serienmäßig

Still stellt mehrere überarbeitete Hoch- und Niederhubwagen vor. Neue Sicherheitsfunktionen, optimierte Ergonomie und integrierte Lithium-Ionen-Technik sollen Unternehmen dabei unterstützen, Lagerprozesse effizienter und flexibler zu gestalten.

Mit den Modellen EXV 14-20, EXP 14-20, EXH 14 und EXH-S 20-25 überarbeitet Still gleich vier Fahrzeuge seiner Lagertechnikreihe. Ziel ist eine stärkere Differenzierung der Geräte für unterschiedliche Einsatzprofile in Lager und Intralogistik.

Der Niederhubwagen EXH-S 20-25 ist für längere Transportwege und anspruchsvolle Einsätze ausgelegt. Das Fahrzeug erreicht eine Tragfähigkeit von bis zu 2.500 Kilogramm und eine Geschwindigkeit von bis zu 14 km/h. Zu den Neuerungen zählen der Easy-Drive-Lenker mit integriertem Display, ein ins Chassis integriertes Safetylight sowie ein konfigurierbarer Fußsensor für zusätzliche Sicherheit.

Für leichtere Transportaufgaben entwickelte Still den Geh-Niederhubwagen EXH 14. Das kompakte Gerät transportiert Lasten bis 1.400 Kilogramm und eignet sich laut Hersteller insbesondere für enge Bereiche und den Einsatz in Lkw.

Auch die Hochhubwagen EXV 14-20 und EXP 14-20 wurden überarbeitet. Beide Modelle verfügen über wartungsarme Antriebe und Resttragfähigkeiten von bis zu 2.000 Kilogramm.

Eine lange Deichsel mit Optispeed-Funktion passt die Fahrgeschwindigkeit automatisch an den Deichselwinkel an und soll so Sicherheit und Ergonomie verbessern. Unterstützt wird dies durch das Assistenzsystem Curve Speed Control, das die Geschwindigkeit in Kurven und engen Gängen reguliert.

Der EXV 14-20 ist für hohe Wendigkeit und Einlagerhöhen bis 6.066 Millimeter ausgelegt. Beim EXP 14-20 ermöglichen verstellbare Gabelzinken und optionale Hydraulikfunktionen das flexible Handling unterschiedlicher Ladungsträger.

Alle neuen Geräte sind mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. Dadurch sollen flexibles Zwischenladen, hohe Verfügbarkeit und eine wirtschaftliche Nutzung ermöglicht werden. Zudem lassen sich einzelne Fahrzeuge in das Flottenmanagementsystem Still Smart Portal integrieren.

Links:

www.still.de

Still hat mehrere Hoch- und Niederhubwagen seines Lagertechnikportfolios überarbeitet. Bild: Still

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