Sanierung mit System

Mit Sanierungplus positioniert sich Lichtwerk als Anbieter für ganzheitliche Beleuchtungssanierungen im Bestand. Das Konzept verbindet technische Modernisierung mit gestalterischen und funktionalen Aspekten. Ziel sind normgerechte, langlebige und wartungsarme Lichtlösungen, die sich flexibel in bestehende Gebäude integrieren lassen.

Steigende Anforderungen an Energieeffizienz, Betriebssicherheit und Aufenthaltsqualität erhöhen den Druck auf Betreiber und Planer, bestehende Gebäude zu modernisieren. Gleichzeitig verliert der Neubau an Dynamik. Vor diesem Hintergrund hat Lichtwerk aus Königsberg in Bayern das Konzept Sanierungplus entwickelt.

Der Ansatz geht über den reinen Austausch von Leuchten hinaus. Stattdessen kombiniert das Unternehmen technische, funktionale und gestalterische Aspekte zu integrierten Sanierungslösungen. Im Mittelpunkt stehen Beleuchtungssysteme, die sich in bestehende Architekturen einfügen und gleichzeitig aktuelle normative Anforderungen erfüllen.

Besonders im Gebäudebestand sind die Rahmenbedingungen oft komplex. Unterschiedliche Deckensysteme, vorhandene Leitungsauslässe oder spezielle Ausschnitte erfordern individuelle Lösungen. Lichtwerk setzt dabei auf eigene Entwicklung und Fertigung in Deutschland sowie auf eine projektbezogene Planung.

Nach Angaben des Unternehmens ermöglichen Prüfungen im hauseigenen Labor zusätzliche Sicherheit für Installateure und Betreiber. Ziel ist eine möglichst passgenaue Integration neuer Beleuchtungstechnik in bestehende Strukturen.

Ein Schwerpunkt von Sanierungplus liegt auf der Erweiterung bestehender Lichtinfrastrukturen. So können auch in älteren Gebäuden Lichtsteuerungen nachgerüstet werden, ohne den laufenden Betrieb unnötig zu beeinträchtigen. Vorgefertigte und programmierte Komponenten sollen die Installationszeiten reduzieren.

Darüber hinaus kombiniert Lichtwerk Beleuchtungslösungen mit akustisch wirksamen Materialien, um die Raumqualität zu verbessern. Unterschiedliche Farbvarianten eröffnen zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten für Planer und Betreiber.

Links:

www.lichtwerk.de

Direktlink zur Broschüre „Sanierungplus – Solutions“.

Mit Sanierungplus kombiniert Lichtwerk technische Modernisierung mit gestalterischen Beleuchtungslösungen im Bestand. Bild: Lichtwerk

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