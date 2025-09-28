Schmierfett ergonomisch fördern

Das Befüllen von Schmierfettbehältern kann für Instandhalter körperlich belastend sein. Lutz Pumpen präsentiert auf der Fachmesse Pumps & Valves 2026 in Dortmund, die parallel zur Maintenance läuft, das Akku-Befüllwerkzeug Lube Drive und die modulare Fasspumpe B2 Battery. Beide Lösungen reduzieren Kraftaufwand, steigern Ergonomie und erleichtern den Arbeitsalltag.

Mit dem Lube Drive können Instandhalter Schmierfett komfortabel fördern. Das Exzenterschneckenpumpwerk wird in den Behälter gestellt, ein Akkuschrauber treibt den metallischen Stator an, der das Fett gleichmäßig durch einen Schlauch fördert. Das System fördert bis zu 2 kg/min und ist für alle handelsüblichen Schmierfette bis NLGI-2 geeignet.

Die modulare Fasspumpe B2 Battery erleichtert das Umfüllen von Hydrauliköl oder Diesel. Sie besteht aus einem 260-W-Gleichstrommotor mit austauschbarem Akku, Pumpwerken in verschiedenen Eintauchtiefen sowie einem Schlauch mit Zapfpistole. Eine Akkuladung reicht für 12-mal 200 Liter.

Lutz Lube Drive: Kraftsparend Schmierfett fördern.

