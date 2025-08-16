Schmierstoffe sorgen für Effizienz

Auf der Fachpack 2025 in Nürnberg zeigt Tunap Schmierlösungen für die Verpackungsindustrie. Die Hochleistungsschmierstoffe sollen Anlagen zuverlässig schützen, Wartungsintervalle verlängern und Energieverbrauch senken – ein wirtschaftlicher Vorteil bei steigenden Kosten und hohem Wettbewerbsdruck.

Tunap entwickelt Schmierstoffe, die speziell auf die Bedingungen der Verpackungsindustrie zugeschnitten sind. Sie schützen vor Verschleiß und Korrosion, halten chemischen Einflüssen stand und tragen dazu bei, Ausfälle sowie Reparaturen zu reduzieren, so das Unternehmen.

„Gerade mit Blick auf den steigenden Kosten- und Preisdruck in der Branche leisten unsere Hochleistungsschmierstoffe einen entscheidenden Beitrag: Sie verlängern Wartungs- und Schmierintervalle und reduzieren so Stillstandzeiten sowie Instandhaltungskosten. Gleichzeitig trägt ihre optimierte Formulierung dazu bei, den Schmierstoffverbrauch bei maximaler Leistung zu verringern“, erläutert Julian Wald, Senior Application Engineer bei Tunap.

Darüber hinaus können Additive den Energieverbrauch der Maschinen senken. „Die Vorteile sind eindeutig: signifikante Kosteneinsparungen bei gleichzeitig reibungsloser, energieeffizienter Produktion“, fasst Wald zusammen.

Mit Tungrease CP-2/50 bietet Tunap ein PFAS-freies Calciumsulfonat-Komplexfett, das wasserbeständig, druckstabil und NSF H1-zertifiziert ist. Selbst unter hoher Feuchte, Vibration oder Wasserkontakt behält es seine Haftung und verhindert zuverlässig Verschleiß.

Tungrease 300 ist ein chemisch inertes Spezialfett für extreme Bedingungen. Es bleibt auch bei bis zu 250 Grad Celsius und im Kontakt mit aggressiven Medien stabil und eignet sich für thermisch belastete Anlagen in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie.

Beide Schmierstoffe sind so formuliert, dass sie Energieverluste durch Reibung minimieren und die Effizienz der Anlagen steigern.

Besucher können sich vom 23. bis 25. September 2025 auf der Fachpack in Halle 7A, Stand 626, über Einsatzmöglichkeiten und nachhaltige Schmierstrategien informieren. Bild: Tunap

