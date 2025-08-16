Schnelle TÜV-Abnahmen bei AVA

Der Armaturen Vertrieb Alms (AVA) setzt seit über 40 Jahren auf die enge Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland. Davon profitieren Anlagenbauer und Betreiber sicherheitskritischer Industrieanlagen durch zügige Prüfungen, zertifizierte Armaturen und kurze Wege. AVA bietet Prüfungen, Dokumentation und Freigabe direkt am Standort in Ratingen.

„Durch die TÜV-Partnerschaft ist es uns möglich, Inhouse-Abnahmen mit Prüfungen und Zertifizierungen für spezifische Anwendungen durchzuführen. Das spart unseren Kunden eine Menge Zeit- und Kostenaufwand ein“, erklärt Jürgen Giesler, QHSE-Manager bei AVA.

Am Hauptsitz in Ratingen betreibt das Unternehmen vier Prüfstände, auf denen Armaturen bis DN 500 und Druckstufen bis 600 Bar getestet werden können. Unter Aufsicht oder direkt durch TÜV-Sachverständige werden die Prüfungen durchgeführt, Dokumentationen erstellt und Zertifikate erteilt. Anschließend können die Armaturen unmittelbar ausgeliefert werden. „Viel schneller, einfacher und kostengünstiger als bei externen Prüfungen“, fasst Giesler zusammen.

Die enge Kooperation mit dem TÜV gewährleistet die Absicherung von Anforderungen in sicherheitskritischen Bereichen wie Chemie, Petrochemie oder Lebensmittelindustrie. Auch Grenzbereiche von Temperatur- und Druckklassen werden geprüft, ebenso wie Armaturen für Wasserstoff- und LNG-Anwendungen.

Neben Abnahmen in Deutschland sorgt AVA auch für Qualität bei außereuropäischen Fertigungspartnern. „Zuverlässigkeit, gute Verarbeitung und Wirtschaftlichkeit haben bei allen Komponenten höchste Priorität“, betont AVA-Produktmanager Werner Kremer. Dies gilt auch für Eigenentwicklungen wie vakuumtaugliche Durchfluss-Schaugläser.

AVA arbeitet nicht nur bei Armaturen, sondern auch in internen Prozessen eng mit dem TÜV zusammen. Dazu zählen Schulungen über die TÜV-Akademie und die Unterstützung durch einen externen TÜV-Datenschutzbeauftragten. Zudem sind Managementsysteme für Qualität (ISO 9001), Umwelt (ISO 14001) sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz (ISO 45001) zertifiziert. Derzeit bereitet das Unternehmen mit dem TÜV eine Nachhaltigkeitszertifizierung nach ISO 53001 vor.

Links:

www.ava-alms.com

AVA-Mitarbeiter der Qualitätssicherung an einem der modernen Prüfstände am Standort Ratingen – hier werden im Rahmen der Wareneingangsprüfung sowie auch bei Endabnahmen durch den TÜV Armaturen bis DN 500 geprüft. Bild AVA

