Schutzzaun mit System

Item erweitert sein Angebot um den Schutzzaun 8 – ein flexibel planbares, vormontiertes System für den normgerechten Maschinen- und Anlagenschutz. Der Schutzzaun erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 14120, lässt sich individuell konfigurieren und schnell montieren.

Mit dem neuen Schutzzaun 8 präsentiert Item ein System, das Sicherheit und einfache Planung vereint. Die vormontierten Elemente erfüllen die Vorgaben der DIN EN ISO 14120 und sind in verschiedenen Belastbarkeitsstufen erhältlich. Je nach Anwendung kann der Zaun so ausgelegt werden, dass er Belastungen bis 767 Joule standhält. Er ist vielseitig einsetzbar – etwa zur Einhausung von Maschinen, zur Abgrenzung von Roboterzellen oder zum Schutz sensibler Arbeitsbereiche.

Das Schutzzaunsystem besteht aus vier Modulen: Komplettfeld, Einhängeelement, Zwischenelement und Pfosten. Die Module lassen sich beliebig kombinieren, wodurch sich Schutz- und Trennwände flexibel an unterschiedliche Anlagenumgebungen anpassen lassen. Für die Flächenfüllung stehen Stahlgitter, Wellengitter oder Polycarbonat zur Auswahl.

Die Einhängeelemente erleichtern Wartungsarbeiten, während Zwischenelemente eine feste Verbindung zwischen den Feldern herstellen. Dank der Kompatibilität mit dem item Systembaukasten können Zubehörkomponenten wie Signalleuchten, Monitore oder Sensoren direkt in die Nut montiert werden.

www.item24.com

Die Planung des Schutzzauns erfolgt im Onlineshop oder im Item Engineeringtool. Nutzer wählen das gewünschte Flächenelement, die Belastbarkeit und die Maße – die Software ermittelt daraufhin automatisch alle benötigten Profile, Klemmen und Verbindungen. So ist sichergestellt, dass die gewählten Zaunfelder den Normvorgaben entsprechen. Bild: Item

