Sensorik sorgt für smarte Beleuchtung

Mit dem Sensor-Portfolio Intusens erweitert Trilux sein Angebot um eigenentwickelte Sensorlösungen für die automatisierte Lichtsteuerung. Damit positioniert sich das Unternehmen stärker als Systemanbieter für Beleuchtung und Smart-Building-Anwendungen. Das Portfolio umfasst fünf Baureihen für unterschiedliche Montage- und Einsatzfälle.

Das IntuSens-Portfolio umfasst fünf Sensorbaureihen, die unterschiedliche Montage- und Einsatzsituationen abdecken:

Stand-Alone-Sensoren für Lichtsteuerung von einfachem Schalten bis zu vernetzbaren DALI-2- oder Bluetooth-NLC-Lösungen

Sensoren für Leuchten mit Zhaga-Sockel für Montagehöhen von fünf bis 18 Metern, geeignet für Industrie- und Außenbereiche

Einbausensoren zur Integration in Trilux-Leuchtengehäuse

Mikrosensoren für designorientierte Büro-Leuchten mit begrenztem Bauraum

Sensoren für Stromschienensysteme, integriert über Funktionsmodule

Bei nicht vernetzten Sensoren erfolgt die Inbetriebnahme werkzeuglos: Installateure wählen über einen Druckschalter auf der Vorderseite Icons für Abschaltzeit oder Helligkeitsschwellenwert aus. Eine LED-Anzeige zeigt den aktuellen Wert, die Feineinstellung erfolgt über einen drehbaren Ring am Sensor-Sockel.

Je nach Projektanforderung lassen sich die Sensoren über verschiedene Kommunikationsstandards einbinden. Neben DALI-Varianten unterstützt das System auch Bluetooth-basierte NLC-Funklösungen. Zusätzlich sind unterschiedliche Montagehöhen sowie verschiedene Erfassungsbereiche möglich – etwa rotationssymmetrische Sensorfelder oder ovale Zonen für Flure und Korridore.

Links:

www.trilux.com

„Mit unserem neuen Sensor eröffnen wir zusätzliche Geschäftsfelder und setzen bewusst auf Fertigung in Deutschland und Europa. Damit unterstreichen wir einmal mehr unseren Anspruch, als ganzheitlicher Lösungsanbieter aufzutreten. Intusens überzeugt bei den Einzelgeräten durch seine intuitive Bedienbarkeit und fügt sich als Einbausensor (Unterputz) und Anbausensor (Aufputz) nahtlos in das Design unserer Leuchten ein. Damit setzen wir Maßstäbe für einfache Inbetriebnahme und ästhetisch anspruchsvolle Lichtlösungen“, so Hubertus Volmert, CEO von Trilux. Bild: Trilux

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