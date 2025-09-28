Service-Lifte für Brückenpylone

Individuelle Zugangslösung erleichtert Wartung der neuen Rheinbrücke Leverkusen

Die neue Rheinbrücke Leverkusen gilt als eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte im Verlauf der Autobahn A1 zwischen Köln und Düsseldorf. Für die Wartung der rund 80 Meter hohen Pylone wurde ein spezielles Zugangssystem entwickelt.

Acht Service-Lifte ermöglichen es Instandhaltungsteams, die geneigten Bauwerksstrukturen sicher und effizient zu erreichen. Die Anlagen wurden individuell an die ungewöhnliche Geometrie der Brücke angepasst und während des laufenden Autobahnbetriebs installiert.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 29 der aktuellen B&I.

Links:

www.hailo.de/de/professional

Die Anlagen transportieren zwei Personen und Material mit bis zu 250 Kilogramm Traglast. Parallel zum Lift verläuft eine Fluchtleiter mit Steigschutzsystem und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Bild: Hailo Professional

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