Smarte Augen für mobile Maschinen

KI-gestützte Sensorlösung erkennt zuverlässig Personen und Objekte

Mit dem Visionary AI-Assist bringt Sick eine neue Lösung für den Outdoor-Kollisionsschutz und die Umfeldüberwachung auf den Markt. Die Kombination aus 2D- und 3D-Bildverarbeitung mit integrierter KI verspricht eine zuverlässige Personenerkennung auch unter schwierigen Bedingungen.

Das System, das laut Hersteller Kollisionen vermeidet, sowie Unfälle und Ausfallzeiten reduziert, lässt sich in neue mobile Maschinen integrieren sowie in Bestandsmaschinen nachrüsten.

www.sick.com

Der Visionary AI-Assist vereint Kamera, KI-Software und Datenverarbeitung in einem Gerät. Bild: Sick

