Solarwärme Bracht gewinnt den Energy Efficiency Award

Die Bürgergenossenschaft Solarwärme Bracht e.G. ist in Berlin mit dem Energy Efficiency Award 2025 der Deutschen Energie-Agentur (dena) ausgezeichnet worden. Das Projekt erhielt den Publikumspreis für sein innovatives Solarthermie-Nahwärmenetz und gilt als beispielhafte Lösung für eine dezentrale, gemeinschaftlich getragene und klimafreundliche Wärmeversorgung im ländlichen Raum.

Die Solarwärme Bracht e.G. verfolgt das Ziel, die örtliche Wärmeversorgung schrittweise von fossilen Energieträgern zu lösen. Kern der Anlage ist ein umfangreiches Solarthermie-Kollektorfeld, das Sonnenwärme gewinnt und in einem zentralen Groß-Pufferspeicher saisonal vorhält. Ein neu errichtetes, energieeffizientes Nahwärmenetz verteilt die Wärme bedarfsgerecht an private Haushalte und kommunale Gebäude.

Die dena-Jury würdigte das Projekt für seinen „außergewöhnlich hohen Innovationsgrad und seine Skalierbarkeit“. Es zeige überzeugend, wie Bürgerengagement und moderne Technologie zusammenwirken können, um eine nachhaltige, unabhängige Wärmeversorgung im ländlichen Raum zu ermöglichen. Das System trägt zu einer deutlichen CO2-Reduktion bei und stärkt die lokale Wertschöpfung.

Ein zentrales Merkmal der Anlage: Die vollständige technische Ausstattung – von der Wärmeerzeugung über die Speicherung bis hin zur Wärmeverteilung – stammt von Viessmann Climate Solutions.

Als technischer Generalunternehmer lieferte Viessmann Climate Solutions die gesamte Systemtechnik. Dazu gehören die hocheffizienten Flachkollektoren der Vitosol-Reihe, der zentrale Pufferspeicher sowie die Pumpen- und Verteilertechnik. Die übergeordnete Regelung Vitocontrol koordiniert das Zusammenspiel von Erzeugung, Speicherung und Verbrauch. Die angeschlossenen Gebäude erhielten moderne Wärmeübergabestationen.

Durch die Kombination aus Systemlieferung, Installation und Inbetriebnahme stellte Viessmann eine durchgängige Abstimmung aller Komponenten sicher, was die Effizienz der Anlage maßgeblich unterstützt.

Julia Vismann (Journalistin und Moderatorin) und Corinna Enders (Vorsitzende der dena-Geschäftsführung) übergaben Klaus Pfalz (Vorstandsmitglied der Solarwärme Bracht e.G.), Helgo Schütze (Vorstandsvorsitzender der Solarwärme Bracht e.G.), Dr. Janybek Orozaliev (Leiter Thermische Komponenten und Systeme, Universität Kassel) und Christian Stadler (Head of Solution Line District Heating and Solar, Viessmann Climate Solutions) den Publikumspreis im bcc Berlin. Bild: Viessmann Climate Solutions

