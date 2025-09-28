Sonderlösung für vier Materialströme

Die Entsorgungsfachbetrieb F. Ehrich hat gemeinsam mit Ellermann Containersysteme spezielle Abrollcontainer nach DIN 30722 mit vier Kammern entwickelt, um einen Metallkunden in Eckernförde effizient zu bedienen. Die Lösung ermöglicht die sortenreine Erfassung unterschiedlicher Produktionsrückstände im täglichen Betrieb und verbessert die logistische Handhabung deutlich.

Als Entsorgungsfachbetrieb setzt die Ehrich-Gruppe auf eine konsequente Sortierung der Materialfraktionen. Neben Metall werden auch Holz und Kunststoffe in unterschiedlichen Prozessstufen aufbereitet. Durch die saubere Trennung im Container kann die Qualität der Sekundärrohstoffe verbessert werden. Die Entwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Ellermann Containersysteme, einem Spezialisten für individuelle Behälterlösungen.

Zwei kleinere Kammern befinden sich im vorderen Bereich des Containers. Sie verfügen über schräg zulaufende Böden und seitliche Auslassklappen, wodurch ein kontrollierter Materialaustrag möglich ist. Eine ausziehbare Plattform verhindert dabei, dass Material auf das Lkw-Chassis gelangt.

Die größeren Kammern im hinteren Bereich werden separat per Abkippen über den Hakenaufbau entleert. Dadurch lassen sich alle vier Fraktionen unabhängig voneinander handhaben.

Die gesamte Entleerungslogik ist auf einen effizienten Einmannbetrieb ausgelegt. Die getrennte Erfassung sorgt dafür, dass die Stoffströme sortenrein bleiben und ohne zusätzliche Nachsortierung weiterverarbeitet werden können.

Die Entleerung der vorderen Kammern erfolgt über Klappenöffnungen in Vorratsbunker am Standort der Ehrich-Gruppe in Rendsburg.

Links:

www.ellermann-container.de

Die farbigen Stelen am Vierkammer-Container sind analog zur Codierung für die Metallrückstände beim Kunden. Bild: Ellermann Containersysteme

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