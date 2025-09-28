Neuer CEO bei der Spie Gruppe

Spie hat auf seiner Hauptversammlung in Paris den Wechsel der Unternehmensspitze vollzogen: Markus Holzke ist neuer CEO der Spie Gruppe. Gleichzeitig übergab er zum 1. Mai die Geschäftsführung von Spie Germany Switzerland Austria an Rainer Hollang.

Unter der Führung von Markus Holzke ist Spie Germany Switzerland Austria zur größten Einheit der Unternehmensgruppe gewachsen – von circa 300 Beschäftigten im Jahr 2013 wuchs die Belegschaft auf 20.700 Beschäftigte 2025 an und erwirtschaftete einen Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro. Neben der wirtschaftlichen Entwicklung standen vor allem die Themen „One Spie“, „Employer of Choice“ sowie das Invest in Sustainability und in Digitalisierung/AI im Mittelpunkt der strategischen Ausrichtung.

„Was wir in 13 Jahren gemeinsam erreicht haben, war eine echte Teamleistung ganz im Sinne von One Spie. Dieses Wachstum steht für einen klaren Kurs sowie die konsequente Umsetzung und das Leben unserer Werte Performance, Proximity und Responsibility. Nach diesen 13 Jahren bedanke ich mich für diesen Teamspirit bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und freue mich, die Geschäftsführung von Spie Germany Switzerland Austria zum 1. Mai 2026 an Rainer Hollang zu übergeben“, so Markus Holzke.

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Markus Holzke studierte als Offizier der Bundeswehr an der Universität der Bundeswehr in München und schloss als Diplom-Kaufmann ab. Ab 2006 war er in verschiedenen Führungspositionen bei der TÜV Süd AG und der Hochtief AG tätig. Als CFO des Segments Service Solutions der Hochtief Solutions begleitete er federführend den Verkauf des Segments an Spie, das als erste Plattform-Akquisition in Deutschland den Startpunkt für das weitere Wachstum von Spie Germany Switzerland Austria setzte. Nachdem er innerhalb von 13 Jahren Spie Germany Switzerland Austria zur größten Einheit der Gruppe entwickelte, hat er zum 30. April 2026 die Rolle des CEO der Spie Gruppe übernommen. In dieser Rolle bleibt er der Spie Germany Switzerland Austria Gruppe als Aufsichtsratsvorsitzender erhalten. Bild: Spie

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