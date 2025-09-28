Technischer Gebäudebetrieb rund um die Uhr

Strabag Property and Facility Services übernimmt das technische Facility Management für sieben Berliner Standorte des Bundesumweltministeriums und des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Der Auftrag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben umfasst mehr als 60.000 Quadratmeter und schließt ein Störungsmanagement mit 24/7-Rufbereitschaft ein.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hat Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) mit dem technischen Facility Management für die Berliner Dienstsitze des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) sowie des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) beauftragt.

Der Auftrag umfasst sieben Standorte mit einer Gesamtfläche von mehr als 60.000 Quadratmetern. Dazu gehört unter anderem das 2011 fertiggestellte Gebäude in der Stresemannstraße, das vom BMUKN genutzt wird. Strabag PFS verantwortet den sicheren und effizienten Betrieb der gebäudetechnischen Anlagen. Ein Störungsmanagement mit Rufbereitschaft rund um die Uhr soll die Betriebsfähigkeit sicherstellen.

Strabag PFS betreut nach eigenen Angaben bereits sechs Bundesministerien im Auftrag der BImA. Mit dem neuen Mandat baut das Unternehmen seine Tätigkeit für die öffentliche Hand aus. Neben dem technischen Gebäudebetrieb unterstützt es seine Auftraggeber bei Anforderungen an Sicherheit, Anlagenverfügbarkeit und Energieeffizienz sowie beim Schutz kritischer Betriebsprozesse.

Links:

www.strabag-pfs.com

Strabag PFS übernimmt das technische Facility Management für sieben Bundesstandorte in Berlin. Zum Auftrag gehört auch der Betrieb gebäudetechnischer Anlagen mit einem Störungsmanagement rund um die Uhr. Bild: Rudolf Wichert/Strabag PFS

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