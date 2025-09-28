So geht die Digitalisierung der Reinigung
Kärcher verknüpft Personal- und Flottenmanagement in einer Plattform
Mit „Kärcher Connected Cleaning“ bietet der Reinigungstechnik-Hersteller eine digitale Plattform, die Personalverwaltung und Maschinenflottenmanagement zusammenführt. Ziel ist es, Abläufe in der professionellen Gebäudereinigung effizienter zu gestalten, den Verwaltungsaufwand zu senken sowie den Einsatz von Personal und Technik optimal zu planen.
Die Plattform Kärcher Connected Cleaning kombiniert laut Entwickler zwei Module: Workforce Management für die Organisation des Personals sowie Equipment Management für die Überwachung und Optimierung der Maschinenflotte.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 22 der aktuellen B&I.
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