So geht die Digitalisierung der Reinigung

Kärcher verknüpft Personal- und Flottenmanagement in einer Plattform

Mit „Kärcher Connected Cleaning“ bietet der Reinigungstechnik-Hersteller eine digitale Plattform, die Personalverwaltung und Maschinenflottenmanagement zusammenführt. Ziel ist es, Abläufe in der professionellen Gebäudereinigung effizienter zu gestalten, den Verwaltungsaufwand zu senken sowie den Einsatz von Personal und Technik optimal zu planen.

Die Plattform Kärcher Connected Cleaning kombiniert laut Entwickler zwei Module: Workforce Management für die Organisation des Personals sowie Equipment Management für die Überwachung und Optimierung der Maschinenflotte.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 22 der aktuellen B&I.

Links:

www.kaercher.com/de/

Da alle Informationen an einem Ort zur Verfügung stehen, müssen Verwaltungsmitarbeitende und Reinigungsverantwortliche nicht zwischen verschiedenen Programmen wechseln. Treten zum Beispiel Abweichungen von der Personal- und Einsatzplanung auf, werden die im System hinterlegten Personen benachrichtigt, um schnellstmöglich reagieren zu können. Bild: Kärcher

Artikel per E-Mail versenden