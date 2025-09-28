Webinar von Klüber Lubrication

Reibung in Maschinen und Anlagen kostet Energie und Geld. Wie sich durch den gezielten Einsatz von Hochleistungsschmierstoffen Energieverluste reduzieren und Einsparpotenziale nachweisen lassen, zeigt Klüber Lubrication in einem kostenlosen Webinar am 19. November 2026. Im Mittelpunkt stehen praktische Erfahrungen aus mehr als 300 dokumentierten Projekten.

Die Auswahl geeigneter Schmierstoffe beeinflusst nicht nur Verschleiß und Lebensdauer von Maschinen, sondern auch deren Energiebedarf. Eine auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Schmierung kann Reibungsverluste reduzieren und damit die Energieeffizienz technischer Anlagen verbessern.

Wie sich solche Potenziale erschließen lassen, erläutert Klüber Lubrication in einem Online-Webinar. Dabei geht es auch darum, Energieeinsparungen messtechnisch zu erfassen, nachvollziehbar zu dokumentieren und wirtschaftlich zu bewerten.

Einsparungen messbar machen

Mit dem Serviceangebot „Klüber Energy Efficiency“ unterstützt das Unternehmen Betriebe dabei, geeignete Anwendungen zu identifizieren und die Auswirkungen einer Schmierstoffoptimierung zu überprüfen. Grundlage sind Messungen des Energieverbrauchs vor und nach der Umstellung. So sollen sich mögliche Einsparungen quantifizieren und ihre wirtschaftliche Bedeutung beurteilen lassen.

Ein Vorteil solcher Maßnahmen kann darin liegen, dass sie häufig ohne größere Umbauten an Maschinen oder Anlagen umgesetzt werden können. Die Umstellung lässt sich vielfach in reguläre Wartungsfenster integrieren. Ob und in welchem Umfang Energieeinsparungen erreichbar sind, hängt allerdings von der jeweiligen Anwendung und den Betriebsbedingungen ab.

Im Webinar berichten Marcel Liß, Energy Efficiency Ambassador bei Klüber Lubrication Deutschland, und Markus Mair, Certified Lubrication Specialist und Klüber-Energy-Efficiency-Experte bei Klüber Lubrication Austria, über das Vorgehen in der Praxis und Erfahrungen aus mehr als 300 dokumentierten Projekten.

Links:

Weitere Infos und das Anmeldeformular zum Webinar gibt es hier.

Das Webinar „Mit Hochleistungsschmierstoffen Energieverluste reduzieren und Kosten senken“ findet am Donnerstag, 19. November 2026, von 11 bis 11.45 Uhr statt. Die Teilnahme ist nach Anmeldung kostenlos. Bild: Ki-generiert

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