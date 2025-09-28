Steigleitern digital planen

Hymer-Steigtechnik erweitert seinen Steigleiter-Konfigurator um neue Absturzsicherungen und Ausstiegslösungen. Ergänzend unterstützt der Hersteller Planer und Betreiber mit CAD-Daten, individueller Normberatung, Aufmaß-Service und Seminaren.

Ortsfeste Steigleiteranlagen müssen zur Einbausituation passen und die geltenden Normen erfüllen. Hymer-Steigtechnik begleitet entsprechende Projekte von der Planung bis zur Umsetzung und erweitert dafür seine digitalen Planungshilfen.

Neu im Konfigurator ist eine Steigschutzschiene, die beim Aufstieg mitgeführt wird und im Sturzfall blockiert. Ein neuer Ausstieg mit Handlauf und Plattform überbrückt Wandabstände bis 440 Millimeter. Zudem stehen vier vorkonfigurierte Hyghts-Ausstiegsgeländer für einen Dachzugang ohne Dachdurchdringung zur Verfügung.

Auch ein ballastierter Steigleiterüberstieg für Flachdächer gehört jetzt zum Programm. Er kommt ohne Verschraubung oder Eingriff in die Dachhaut aus. Je nach Ausführung sind bei Aluminium-Steigleitern Abstiegshöhen von 315 bis 915 Millimetern und bei Stahlleitern von 605 bis 1.165 Millimetern möglich.

CAD-Service und Normberatung

Für die Planung können Kunden CAD-Daten von Hymer beziehen oder eigene Unterlagen zur Auslegung an den Hersteller übermitteln. Bei der Normwahl unterstützt das Unternehmen ebenfalls: Für Zugänge zu Gebäuden und baulichen Anlagen kommt laut Hymer in der Regel die DIN 18799 infrage, für Zugänge zu Maschinen die DIN EN ISO 14122.

Sind die Einbaumaße unklar oder fehlen Planungsunterlagen, hilft ein Aufmaß-Service. Seminare zur Ausbildung sachkundiger Personen vermitteln zudem das Fachwissen für den sicheren Betrieb und die regelmäßige Prüfung ortsfester Steigleiteranlagen.

Links:

www.hymer-steigtechnik.de

Mit den erweiterten Funktionen des Hymer-Steigleiter-Konfigurators lassen sich nun auch komplexe Zugangs- und Übergangslösungen für Silos, Behälter und Industrieanlagen digital planen. Bild: Hymer

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