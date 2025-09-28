Mehr Lagerverfügbarkeit, schnelle Lieferung

Steigende Kupferpreise und unsichere Lieferzeiten erschweren derzeit die Beschaffung von Leitungen. Auf der SPS 2026 zeigt Igus aber, wie hohe Lagerverfügbarkeit, individuelle Zuschnitte und neue Chainflex-Leitungen dazu beitragen können, Lagerbestände zu reduzieren und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Igus hat sein Sortiment an Chainflex-Leitungen für den Einsatz in Energieketten auf mehr als 1.600 ab Lager verfügbare Varianten erweitert. Die Leitungen werden im 5.500 Quadratmeter großen Labor getestet und mit einer vierjährigen Lebensdauergarantie angeboten.

Sie sind ab einem Meter individuell zuschneidbar, ohne Mindermengenzuschläge oder Schnittkosten. Der Readycable-Service ermöglicht zudem die Konfektionierung, um Installationsaufwand und Inbetriebnahmezeiten zu reduzieren.

Neue Leitungen für Reinraum und Antriebstechnik

Zu den Neuheiten zählt die Cfclean-Evo-Serie mit Daten-, Bus-, Steuer- und Motorleitungen. Sie ist für den partikelfreien Einsatz im Reinraum konzipiert, PTFE-frei und auf 96 als kritisch eingestufte PFAS-Verbindungen geprüft. Die Leitungen sind für den Einsatz in der ebenfalls PTFE-freien e-skin flat vorgesehen.

Eine weitere Neuheit ist eine Chainflex-Hybridleitung für SEW Movilink DDI. Mit PUR-Außenmantel und Leiterquerschnitten von 4, 6 und 10 Quadratmillimerten soll sie auch bei Verfahrwegen bis zu 20 Metern eine zuverlässige Stromübertragung ermöglichen.

Kupferpreise erhöhen Kostendruck

Der Kupferpreis ist laut Westmetall von rund 5.100 US-Dollar pro Tonne im Jahr 2009 auf durchschnittlich knapp 12.900 US-Dollar im Jahr 2026 gestiegen. Zugleich erwartet die Internationale Energieagentur langfristig eine deutlich schneller wachsende Nachfrage als ein entsprechendes Angebot. Treiber sind unter anderem der Ausbau von KI-Rechenzentren, Elektromobilität und erneuerbaren Energien.

„Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, Produktionssicherheit und Wirtschaftlichkeit gleichzeitig sicherzustellen. Wer große Mengen Kabel und Leitungen bevorratet, bindet Kapital und trägt das Risiko schwankender Rohstoffpreise. Unser Ansatz ist, diese Last durch langlebige, getestete und innovative Produkte, eine hohe Lagerverfügbarkeit und schnelle Lieferfähigkeit zu reduzieren“, erklärt Rainer Rössel, Prokurist und Geschäftsbereichsleiter Chainflex-Leitungen bei Igus.

Links:

www.igus.de

Igus präsentiert die Produkte auf der SPS 2026 in Nürnberg in Halle 4, Stand 310. Zu sehen ist unter anderem die neue reinraumtaugliche Cfclean-Evo Leitungsserie. Bild: Igus

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